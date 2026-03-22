Día Mundial del Agua: de la crisis hídrica a la acción colectiva que necesita Colombia

Un reciente informe de la Universidad de las Naciones Unidas advierte que el mundo ha entrado en una nueva etapa: la era de la “bancarrota hídrica”. Pero ¿qué significa? Significa que, en muchos lugares, estamos usando más agua de la que la naturaleza puede reponer.

Estamos en deuda. Décadas de sobreexplotación, contaminación y degradación de ecosistemas han llevado a numerosos ríos, lagos y acuíferos más allá de sus límites de sostenibilidad.

Las cifras son elocuentes. Cerca de 4.000 millones de personas experimentan escasez severa de agua al menos un mes al año, y miles de millones viven en territorios donde los sistemas hídricos están bajo presión creciente. Pero más allá de las estadísticas, esta crisis revela algo más profundo: hemos olvidado de dónde viene realmente el agua y que, a su vez, es finita. El agua no empieza en una tubería.

Antes de llegar a nuestros hogares, el agua atraviesa un largo camino por páramos, bosques, ríos, humedales y acuíferos. Estos ecosistemas interceptan la lluvia, favorecen su infiltración en el suelo, la almacenan y regulan su flujo hacia ríos y quebradas. En otras palabras, son la infraestructura natural que sostiene nuestra vida cotidiana.

Cuando estos ecosistemas se degradan, el agua desaparece lentamente de nuestras ciudades y territorios. Por eso, enfrentar la crisis hídrica no es solo un asunto de construir más represas o ampliar redes de distribución. También implica proteger los ecosistemas que producen el agua y fortalecer la gobernanza del recurso desde los territorios.

En Colombia, este enfoque empieza a tomar forma a través de iniciativas que ponen a las comunidades en el centro de la solución.

En La Mojana, uno de los complejos de humedales más importantes del Caribe colombiano, el PNUD trabaja junto a comunidades e instituciones para mejorar el acceso al agua y fortalecer su gestión local.

Hoy, más de 51.000 personas se benefician de soluciones hídricas que incluyen sistemas de captación de agua lluvia y la optimización de microacueductos rurales.

Este trabajo se articula con procesos de restauración ecológica que ayudan a recuperar miles de hectáreas de humedales en el país, ecosistemas fundamentales para regular el agua y proteger la biodiversidad.

A esta apuesta se suman territorios como Cundinamarca y Boyacá, donde más de 100 organizaciones comunitarias trabajan en la protección de microcuencas y la restauración de ecosistemas que producen agua beneficiando a más de 85 mil personas. Allí, miles de árboles nativos están siendo sembrados para recuperar la capacidad natural de los territorios de captar y regular el agua.

Estas experiencias nos recuerdan algo esencial: las soluciones a la crisis del agua no vendrán únicamente de la tecnología o la infraestructura, sino también de la capacidad de las sociedades para cuidar los ecosistemas de los que dependen.

En un planeta donde los sistemas hídricos enfrentan presiones cada vez mayores, la gobernanza del agua se convierte en una tarea colectiva. Gobiernos, comunidades, empresas y ciudadanos debemos reconocer que el agua no es solo un recurso: es un bien común, es el tejido invisible que conecta la naturaleza con nuestras economías, nuestras ciudades y nuestra vida cotidiana.

Para Colombia, este momento representa también una oportunidad. A medida que el país debate su futuro y define las prioridades de su desarrollo, el agua debe ocupar un lugar central en la conversación nacional. Integrar la protección de los ecosistemas, la seguridad hídrica y la gestión sostenible del agua en las decisiones públicas —incluidos los instrumentos de planificación y desarrollo del país— será fundamental para garantizar bienestar, resiliencia y prosperidad en las próximas décadas.

El mundo puede estar enfrentando una bancarrota hídrica, pero todavía estamos a tiempo de cambiar la historia.

Y ese cambio empieza con una decisión colectiva como país: entender que proteger el agua no es solo una tarea ambiental, sino una responsabilidad compartida para asegurar nuestro futuro.

Porque, al final, cuidar el agua también significa reconocer algo esencial: el agua que llega a nuestras manos comienza mucho antes, en los territorios y ecosistemas que decidimos proteger.