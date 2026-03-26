El 92 % de los trabajadores de Colsubsidio recomendarían la empresa a un familiar o amigo: ¿cómo lo lograron?

¿Qué acciones han sido claves para alinear liderazgo, cultura y propósito en Colsubsidio?

Martha Castaño: El principal desafío es asegurar que lo que decimos hacia afuera realmente se viva hacia adentro. Nuestro propósito es cerrar brechas sociales, y no tendría sentido que internamente las personas no lo sintieran así. Por eso, hemos trabajado en alinear la experiencia del talento con ese propósito, entendiendo que hoy conviven cuatro generaciones con expectativas distintas. Hemos segmentado nuestras poblaciones para ofrecer propuestas de valor diferenciadas. A esto se suma un modelo sólido de diversidad, equidad e inclusión, que busca que cada persona sienta que puede ser auténtica.

¿Qué tan determinante es hoy la experiencia del talento en la reputación de una empresa?

M.C.: La reputación no se construye hacia afuera, sino desde adentro. Cada trabajador es un embajador de la marca, y su experiencia define lo que otros perciben de la empresa. Si una persona se siente bien, lo transmite en todos los espacios. Por eso, más que campañas, hemos trabajado en generar experiencias coherentes que respalden lo que prometemos. La clave está en superar las expectativas del talento: que lo que ofrecemos al atraerlo sea exactamente lo que vive al llegar.

Espacios que fomentan la colaboración: el futuro del trabajo se construye desde el ambiente laboral. Foto: Colsubsidio/API

¿Qué logra convertir a los talentos en embajadores de la marca?

M.C.: En Colsubsidio, cuando eso ocurre, se debe a tres factores fundamentales. Primero, porque logramos que las personas se identifiquen con un propósito superior que les da sentido y trascendencia. Segundo, hacemos un esfuerzo muy fuerte de comunicación para llegar a todos, incluso a quienes no tienen acceso a herramientas digitales. Y tercero, consolidamos una cultura de reconocimiento. Visibilizar los logros, celebrar trayectorias y destacar aportes genera orgullo. Esto se refleja en indicadores como que el 92 por ciento de los trabajadores recomendarían la empresa a familiares o amigos.

Para Colsubsidio, la reputación de una empresa empieza con la experiencia de sus trabajadores. Foto: Colsubsidio/API

¿Qué condiciones hacen posible hoy el desarrollo real del talento dentro de una empresa?

M.C.: La transparencia y la claridad en las reglas de juego son fundamentales. Las personas deben saber cómo crecer, qué necesitan para avanzar y sentir que tienen oportunidades reales. Pero el desarrollo no es solo profesional, también es personal. En nuestro caso, ofrecemos a nuestros trabajadores programas enfocados en salud, relaciones y futuro financiero. Incluso, los acompañamos en momentos clave como la preparación para el retiro, entendiendo que cada etapa de la vida tiene necesidades distintas.

Hoy el talento busca sentido en lo que hace. ¿Cómo pueden las empresas conectar el propósito personal con el institucional?

M.C.: Todas las personas quieren sentir que su trabajo tiene impacto. Las empresas deben traducir su actividad en un propósito trascendental que conecte con esa necesidad. Pero también deben entender que no todos se motivan por lo mismo. Es clave segmentar, conocer a la gente y alinear sus motivaciones con lo que hace la empresa. Cuando alguien entiende que su trabajo transforma vidas, incluso en acciones cotidianas, encuentra un sentido más profundo. Y ahí es donde realmente se construyen culturas sólidas y sostenibles.