El dólar cierra a la baja en la tarde del 22 de junio; primeras reacciones del mercado tras la jornada electoral

El dólar terminó la jornada de este lunes en un precio a la baja. Durante todo el día mantuvo un comportamiento volátil, lo que afectó el bolsillo de los consumidores colombianos de productos importados o que se negocian en esta moneda.

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve este 22 de junio en Colombia

Para hoy, 22 de junio, la divisa cerró en la Bolsa de Valores en un precio de $3.432, lo que significó una reducción de $27 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) definida por la Superfinanciera para la jornada actual, que es de $3.459.

Gráfico precio del dolar

Respecto al movimiento de la divisa desde el primer minuto de cotización, la variación fue de $42, teniendo en cuenta que el precio de apertura durante esta mañana fue de $3.390.

Frente a la volatilidad de la moneda, registra movimientos considerablemente estables. El precio máximo que alcanzó durante la jornada fue de $3.430, mientras que el precio más bajo registrado al cierre fue de $3.385. El promedio cotizado se ubicó en $3.405.

En cuanto a las negociaciones, hoy la moneda tuvo un volumen transaccional de 103,3 millones. El volumen promedio, por su parte, se ubicó en 804,8.

Con caída de $69 recibe el mercado del dólar al nuevo presidente de Colombia. Ya se ubica por debajo de $3.400

Economía internacional

Estados Unidos anunció este lunes que suspendió por dos meses sus sanciones al petróleo iraní y aseguró que Irán volverá a recibir a inspectores nucleares de la ONU, tras unas conversaciones en Suiza destinadas a poner fin a la guerra en Oriente Medio.

“Todas las transacciones” que antes estaban “prohibidas” relativas a la producción, la venta y el transporte de hidrocarburos de origen iraní “están autorizadas hasta el 21 de agosto a las 00H01”, hora de Washington, indica una licencia publicada en el sitio del Departamento del Tesoro estadounidense, responsable de la gestión de las sanciones económicas.

El petróleo es uno de los insumos más imporantes del mercado. Foto: Adobe Stock

El precio del petróleo Brent del mar del Norte, que este lunes ya cotizaba en torno a los 80 dólares el barril —tras haber alcanzado un pico de 126 dólares a finales de abril a causa de la guerra—, cayó tras el anuncio a 77,6 dólares.

La semana pasada, Irán y Estados Unidos firmaron un memorando de entendimiento que sentaba las bases para las negociaciones, tras casi 40 días de ataques, seguidos de semanas de un alto al fuego violado con frecuencia.

La nueva fase de diálogo comenzó el domingo en Suiza, con el objetivo de alcanzar en un plazo de 60 días prorrogable un acuerdo definitivo sobre cuestiones como el programa nuclear iraní o las sanciones internacionales contra Teherán.