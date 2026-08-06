Analdex alerta por demoras en registros de importación y pide medidas para agilizar la VUCE

La Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex) alertó sobre el incremento en los tiempos de respuesta de los registros de importación tramitados a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE), una situación que, según el gremio, está generando retrasos en las operaciones de comercio exterior, mayores costos para las empresas y afectaciones a la competitividad del sector productivo colombiano.

Colombia podría aumentar en USD 2.842 millones sus exportaciones a Venezuela, según Analdex

De acuerdo con la asociación, ha recibido de manera reiterada reportes de empresas cuyos registros de importación del régimen de libre importación permanecen cuatro o más días hábiles sin respuesta, cuando anteriormente estos trámites se resolvían en un día hábil. Para Analdex, este aumento en los tiempos de atención repercute directamente en el despacho de mercancías, incrementa los costos logísticos y de almacenamiento, genera incumplimientos con clientes nacionales e internacionales y dificulta la planeación de la cadena de suministro.

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo explicó recientemente que el incremento en los tiempos de respuesta obedece a un aumento atípico en las solicitudes, impulsado principalmente por la volatilidad de la Tasa Representativa del Mercado (TRM) y por los tiempos requeridos para obtener los vistos buenos de las entidades que participan en la VUCE. Sin embargo, Analdex considera que las demoras responden a problemas estructurales que requieren soluciones de fondo.

El aumento de solicitudes, impulsado por la volatilidad de la TRM, elevó los tiempos de respuesta, de acuerdo con Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Foto: Adobe Stock

Como argumento, el gremio señala que las cifras oficiales muestran que entre el primer y el segundo trimestre de 2026 los registros de importación solo aumentaron 1,8 %, al pasar de 31.339 a 31.912 solicitudes, mientras que las licencias de importación crecieron apenas 0,3 %, de 8.586 a 8.614. A juicio de la organización, estos incrementos no justifican por sí solos los retrasos que actualmente enfrentan los usuarios del sistema.

Analdex indicó que ha trasladado de forma permanente estos casos al MinCIT mediante comunicaciones oficiales, pero considera necesario adoptar medidas estructurales que permitan recuperar los tiempos de atención y brindar mayor predictibilidad a las operaciones de comercio exterior. En ese sentido, pidió fortalecer el liderazgo y la coordinación entre el Ministerio de Comercio y las entidades que participan en la VUCE para identificar cuellos de botella y agilizar la emisión de vistos buenos y autorizaciones previas.

Gobierno Petro reanuda exportaciones de energía a Ecuador y lanza mensaje a Daniel Noboa

Asimismo, el gremio propuso avanzar en la modernización tecnológica de la plataforma, incrementar la interoperabilidad entre las entidades, ampliar las aprobaciones automáticas para trámites de menor riesgo y fortalecer la capacidad operativa de los equipos encargados de evaluar los registros de importación mediante la asignación de personal con la formación técnica requerida. También solicitó establecer espacios periódicos de seguimiento con el sector privado para revisar indicadores, identificar retrasos y definir acciones que permitan normalizar el funcionamiento de la VUCE y ofrecer un servicio más eficiente y predecible para el comercio exterior colombiano.