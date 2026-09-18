Dólar abre al alza la jornada de este viernes 18 de septiembre. El aumento del precio supera los 18 pesos

El dólar inició la jornada al alza, en 3.170 pesos, con un incremento de 18,2 pesos respecto a la tasa representativa del mercado que se ubica en 3,151,73 pesos.

La divisa se mueve, en el ámbito local, ante la más reciente Encuesta de Expectativas de Analistas del Mercado del Banco de la República que, según Bancolombia, mostró un aumento de 21 puntos básicos en la proyección de inflación para el cierre de 2026, y la ubicaría en 6,81%. Asimismo, los analistas estiman que la tasa de interés finalizaría el año en 12,25%, dado que el mercado continúa anticipando un único incremento de 25 puntos básicos durante lo que queda del año, según Bancolombia.

Dólar cierra al alza la jornada del 17 de septiembre; este es el precio de la divisa

En el frente internacional siguen los ecos tras el incremento en las tasas de interés de la Reserva Federal (Fed) en 25 puntos básicos hasta el rango de 3,75% y 4%, en una decisión unánime. La expectativa es porque la inflación se mantiene elevada y, como advierte un informe de Corficolombiana, la actividad económica mantiene un ritmo sólido, apoyada por un gasto doméstico resiliente, una inversión robusta y un mercado laboral estable.

Según esta entidad, las nuevas proyecciones apuntan a una tasa de 4,1% al cierre de 2026, frente a la de 3,8% prevista en junio, lo que sugiere al menos un incremento adicional este año. La Fed también elevó su proyección del índice de precios al consumidor para 2026 a 3,7%, mientras que la inflación núcleo se ubicaría en 3,4%, reforzando la necesidad de mantener una postura monetaria más restrictiva.

Hasta el 11 de septiembre, cuando el mercado cerró en 3.085 pesos por dólar, la moneda colombiana registró una apreciación a lo largo del año de 18%, según Bancolombia. Foto: Adobe Stock

Estas proyecciones se dan en momentos en que el presidente Donald Trump volvió a arremeter contra la Fed, al cuestionar el aumento de tasas, reviviendo la controversia sobre la independencia de la Reserva Federal, dice Bancolombia..

De otro lado, el precio del petróleo en las primeras horas del viernes ha liberado algunas tensiones, tras los recientes pronunciamientos acerca del futuro del conflicto entre Estados Unidos con Irán.

Massad Boulos, principal asesor del presidente de Estados Unidos para asuntos árabes y de Oriente Medio, afirmó que Donald Trump trabaja para poner fin al conflicto en la región y aseguró que el presidente de Estados Unidos “cumple lo que promete”, dijo a Euronews.

El precio del dólar cerró la jornada del jueves 39,2 pesos por encima del cierre previo, tras la decisión de la Reserva Federal de los Estados Unidos (Fed), de aumentar las tasas. Según un informe de Bancolombia, durante la sesión del jueves, el peso experimentó un comportamiento alcista, con un máximo de 3.173,90 pesos y cerró en 3.162,55 pesos.

En el frente internacional, el DXY (que compara el valor del dólar frente a monedas extranjeras) se ubicó en 100,21, con una variación diaria de -0,05 %.

¿Qué pasa cuando el dólar baja, con relación a los precios? Bancolombia hizo un análisis sobre este punto. Hasta el 11 de septiembre, cuando el mercado cerró en 3.085 pesos por dólar, la moneda colombiana registró una apreciación a lo largo del año de 18%. Según el análisis, aunque, en teoría, una apreciación cambiaria reduce los costos de importación de bienes y, eventualmente, sobre los precios al consumidor, calificó de “acotados” los efectos frente a los observados en episodios de devaluación.

la más reciente Encuesta de Expectativas de Analistas del Mercado del Banco de la República que, según Bancolombia, mostró un aumento de 21 puntos básicos en la proyección de inflación para el cierre de 2026, y la ubicaría en 6,81%. Foto: BANCO DE LA REPÚBLICA

“Nuestras estimaciones indican que el efecto de la apreciación se concentra en el rubro de bienes: cada punto porcentual de apreciación reduce su inflación anual en 0,16 puntos porcentuales al cabo de doce meses. En la inflación total, el traspaso de la apreciación cambiaria es considerablemente menor. Una depreciación de 1 punto porcentual eleva la inflación anual en 0,12 puntos porcentuales al cabo de doce meses, mientras que una apreciación de igual magnitud la reduce en no más de 0,04 puntos porcentuales. La diferencia es clara: el traspaso cambiario es asimétrico y opera con menor intensidad cuando el peso se fortalece”.

De acuerdo con el estudio, la asimetría del traspaso tiene una implicación: si el peso revierte parte de su fortaleza reciente, el efecto sobre los precios sería mayor que el observado durante la apreciación, pues las empresas trasladan más rápido los aumentos de costos que las reducciones.

“Así, la contribución de la tasa de cambio a la moderación de la inflación seguiría siendo limitada. En consecuencia, la fortaleza del peso ha contenido la inflación, pero no la corrige: el ajuste de los precios seguirá dependiendo de factores internos y no del comportamiento del dólar”, concluye el informe.