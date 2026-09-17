Lulo Bank se lanza a la cancha con nuevo ecosistema de banca empresarial: Lulo Empresas nace en Colombia

Lulo Bank es uno de los bancos digitales más importantes del país. Se ha ganado un buen terreno en el sector fintech en Colombia, al presentar grandes innovaciones que permiten que cada vez más colombianos vean la banca mucho más cerca.

Ahorro a la mano: los CDT digitales de este neobanco llegan con tasas de hasta el 12 % efectivo anual

En el marco del Latam Fintech Market, Lulo Bank hizo un gran anuncio, pues ahora el mercado empresarial tendrá el modelo de Lulo Bank a la mano, con la llegada de Lulo Empresas, un ecosistema de banca digital que reunirá tareas como pagos, recaudos, tesorería, integraciones y financiación en una misma experiencia.

La nueva propuesta de Lulo Bank ya cuenta con 194 empresas vinculadas, 119 cuentas empresariales abiertas y $25.700 millones en saldos administrados. Foto: Getty Images /Semana

La apuesta ya está en marcha y a la fecha ya hay 194 empresas vinculadas, 119 cuentas empresariales abiertas, $ 25.700 millones en saldos administrados, más de $ 500.000 millones movilizados a través de las cuentas empresariales (medio billón de pesos) y cerca de $ 100.000 millones desembolsados a empresas a través de soluciones de capital de trabajo y factoring durante 2026.

Construir un banco desde cero: el desafío legal detrás de los siete años de innovación de Lulo Bank

El CEO de Lulo Bank, Ignacio Giraldo, aseguró que aunque la banca empresarial sigue teniendo procesos que ya desaparecieron de la experiencia de una persona, el reto no es trasladar esos mismos trámites de una oficina a una pantalla, sino construir la experiencia desde cero en digital.

Durante 2026, las cuentas empresariales de Lulo Empresas han movilizado más de $500.000 millones y la entidad ha desembolsado cerca de $100.000 millones para soluciones de capital de trabajo y factoring. Foto: Cortesía Lulo Bank

“No se trata de una banca digitalizada, sino de una banca digital de verdad. Lulo Empresas no es un producto aislado: es un ecosistema para que las compañías resuelvan su operación financiera en un solo lugar y dediquen más tiempo a hacer crecer sus negocios”, afirmó Giraldo.

La apuesta tiene detrás una premisa y es que, si una empresa puede hacer cada vez más cosas de manera digital, el banco también debería permitírselo.

Por ello, Lulo Empresas es una banca digital de verdad, no una banca tradicional digitalizada: sin firma física, sin mensajeros, sin huellero ni impresora, y se completa en minutos cuando la validación es exitosa.

Ignacio Giraldo, CEO de Lulo Bank, destacó que el objetivo de Lulo Empresas es construir una experiencia bancaria completamente digital, sin trámites físicos y con procesos que pueden completarse en minutos. Foto: Esteban Vega La Rotta

La propuesta también entrega un beneficio frente a los competidores en términos de costos pues, mientras una pyme puede pagar entre $ 3.000 y $ 5.000 por una transferencia o un pago de nómina en Colombia, Lulo Empresas ofrece estas operaciones por $ 950.

La adopción de esta propuesta ya se refleja en la operación de la entidad: más de 6.000 transferencias realizadas durante 2026.