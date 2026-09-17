Estas son las 20 marcas más amadas por los colombianos, según el Brand Love Index 2026

El Brand Love Index 2026 presentó los resultados de su segunda edición, en la que identificó 23 marcas que han construido vínculos significativos con los consumidores colombianos y amplió su análisis para incluir las categorías que están generando menor satisfacción entre las personas.

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El indicador, desarrollado por Cluster Research, se basa en una medición científica del comportamiento de las marcas y recoge el trabajo académico de más de 12 años del investigador Richard Bagozzi, profesor de la Universidad de Míchigan y coautor del modelo de Brand Love.

Su enfoque analiza cómo se forman las relaciones entre consumidores y marcas, así como los factores que influyen en la construcción de conexiones relevantes.

Las marcas obtuvieron las calificaciones más altas. Foto: Getty Images

Para la edición 2026 se realizaron 2.400 encuestas en las principales ciudades del país, mediante una combinación de medición presencial y online, junto con más de cien exploraciones cualitativas.

El modelo aplicado utiliza ecuaciones estructurales, una metodología que permite evaluar las variables que intervienen en la relación entre consumidores y marcas.

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Según el estudio, las marcas que superaron el umbral establecido de 80 puntos conforman un grupo de 23 compañías pertenecientes a diferentes sectores.

La lista está integrada por Alpina, Arroz Diana, Natura, Coca-Cola, Águila, Haceb, Ramo, Crepes & Waffles, Nequi, Nu Bank, Seguros Sura, Frisby, Totto, Jabón Rey, D1, Kalley, Chocolatina Jumbo, Samsung, Cine Colombia, Arturo Calle, Mercado Libre, Juan Valdez y Colsubsidio.

“Más que competir bajo una única fórmula, sus resultados muestran distintas maneras de construir relevancia y cercanía con los consumidores”, señaló el informe del indicador.

Los colombianos analizan diversos aspectos de las empresas antes de realizar una compra. Foto: Colprensa

El análisis encontró que categorías como alimentos y bebidas mantienen una presencia importante en la generación de vínculos emocionales, debido a su relación con momentos familiares, celebraciones y experiencias compartidas.

El estudio también identificó la participación de categorías relacionadas con salud y belleza, tecnología y servicios dentro de las marcas que alcanzan altos niveles de conexión con sus consumidores.

Además, señaló que algunas marcas han desarrollado relaciones asociadas con experiencias cotidianas, comunidad y capacidad de respuesta frente a las necesidades de las personas.