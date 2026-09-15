Ecopetrol tiene nueva junta directiva. Asamblea aprobó la plancha del Gobierno

Sin mucha resistencia, en el entendido en el cual el Gobierno con un solo voto decide en la asamblea de Ecopetrol (tiene el 88,5 % de la vocería, como accionista mayoritario), fue elegido el nuevo equipo directivo de la empresa para el periodo 2026-2029.

De nueve miembros que debe tener el grupo integrante del mayor órgano decisorio de la petrolera, seis hacen parte de la renovación, según la decisión de la misma asamblea de modificar los estatutos para poder cambiar la llamada política de sucesión, que indicaba que se tenían que dejar tres integrantes de la anterior administración.

La mesa que presidió la asamblea confirmó que todos cumplían con los requisitos exigidos, en materia de preparación profesional y experticia directiva.

Camilo Barco, presidente (E), Francisco Reyes, presidente asamblea, Cristina Toro vicepresidenta corporativa jurídica y secretaria general Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Igualmente, se cumplía la norma, según la cual, la junta debe estar integrada por seis miembros independientes; tres deben ser mujeres, tres con experiencia en temas financieros y y tres integrantes actuales; estos últimos: César Loza, en representación de los trabajadores; Luis Felipe Henao, emisario de los accionistas minoritarios, y Rodrigo Rodríguez Yee, quien defenderá los intereses de las regiones productoras de hidrocarburos.

Los nuevos en la junta

Luego de la votación de la asamblea de accionistas de Ecopetrol, la nueva junta tiene los siguientes miembros adicionales a los tres que venían de tiempo atrás.

Jorge Alberto Jaller Jaramillo , con trayectoria en el Grupo Éxito.

, con trayectoria en el Grupo Éxito. Ludmila del Carmen Vergara , abogada con experiencia en los sectores público, financiero, de infraestructura y construcción.

, abogada con experiencia en los sectores público, financiero, de infraestructura y construcción. Betzy Patricia Martínez , abogada con más de 25 años de experiencia en contratación, infraestructura, banca y administración.

, abogada con más de 25 años de experiencia en contratación, infraestructura, banca y administración. Claudia Margarita Lafaurie Taboada, abogada con experiencia en hidrocarburos, gas natural y generación eléctrica.

Francisco Reyes, presidente asamblea Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

José Camilo Manzur Jattin , ingeniero civil, magíster en Economía y presidente de Asocodis, con experiencia en regulación del sector eléctrico, tarifas, subsidios y energías renovables.

, ingeniero civil, magíster en Economía y presidente de Asocodis, con experiencia en regulación del sector eléctrico, tarifas, subsidios y energías renovables. Carlos Augusto Suárez, estratega de comunicación política del presidente De La Espriella, abogado y especialista en control fiscal.

Respaldaron al equipo directivo

Todos los accionistas que se refirieron a la nueva junta, coincidieron en que el reto que tienen sobre los hombros es mayúsculo. Martín Ravelo, actual presidente de la USO, señaló su respaldo a la política que reactive la exploración de hidrocarburos y, en especial, “apague los reflectores sobre los escándalos de corrupción”, que es por lo que hoy sale a relucir Ecopetrol.