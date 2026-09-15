Asamblea de Ecopetrol aprobó modificación de estatutos para que en la junta directiva no se conserven 3 miembros del periodo anterior

De antemano se sabía que uno de los puntos álgidos en la asamblea extraordinaria de Ecopetrol iba a ser el punto que plantea una modificación parcial al artículo 20 de los estatutos.

Hubo voces a favor y en contra de la propuesta, presentada por el Ministerio de Hacienda, como accionista mayoritario, de que se elimine la obligatoriedad de mantener tres integrantes de la junta directiva saliente, para preservar continuidad y experiencia.

Unos argumentos exponían que se estaría atentando aún más con la estructura del gobierno corporativo de Ecopetrol, mientras otros respaldaban totalmente la flexibilidad, en el entendido en que hay que evolucionar. Se refería a dejar atrás la llamada política de sucesión.

Camilo Barco, presidente (E) Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Algunas voces sacaron a flote la necesidad de recuperar la credibilidad de Ecopetrol, que se vio afectada por un montón de sucesos ocurridos, lo que lo llevó a expresar que si es necesario un relevo total. Con la vocería de algunos accionistas minoritarios, se sustentó que es positiva la participación de los trabajadores, del representante de los fondos privados y del de las regiones.

Asamblea extraordinaria de Ecopetrol arrancó con una participación del 88,8 % de las acciones totales

En el caso de los empleados, cuyo emisario en la junta es Cesar Loza, anterior integrante del sindicato de Ecopetrol: la USO, hubo voces que defendieron la intervención sindical en el pasado, en el negocio principal de la principal empresa en Colombia

En lo que si hubo reparos es en que los nuevos nombres que están en la plancha sometida a votación, hay muchos abogados, que, si bien tiene amplia experiencia en distintos campos, no tendrían la suficiente trayectoria en temas relacionados con los hidrocarburos.

Francisco Reyes, presidente asamblea Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

El Gobierno queda con la mayoría

La modificación implica que el gobierno queda con el mayor número de integrantes en la junta: 6 miembros, pues los otros tres renglones -no postulados por el accionista mayoritario- corresponden, uno a los trabajadores, otro para las regiones productoras, y otro más para los accionistas minoritarios, principalmente los fondos privados de pensiones.

El gobierno queda así con la libertad de renovar todos los miembros de la junta en una sola asamblea.