Otra renuncia en la junta de Ecopetrol: Hildebrando Vélez, padre de la exministra Irene Vélez, presentó su carta de dimisión

La asamblea extraordinaria de Ecopetrol se realizará este 15 de septiembre prácticamente sin la presencia de ningún integrante de la junta directiva que estuvo en el gobierno de Gustavo Petro.

A partir de mañana, martes, se hará efectiva la renuncia de Hildebrando Vélez Galeano, integrante del equipo directivo de la petrolera estatal, quien es el padre de la exministra de Minas Irene Vélez.

Hildebrando Vélez, miembro de la junta de Ecopetrol, presentó su renuncia al cargo. Foto: Redes Sociales

Después de la llegada de un nuevo gobierno, el de Abelardo De La Espriella, varios miembros de la junta fueron retirándose, mientras que Vélez permanecía, con el argumento de que una empresa como Ecopetrol, no podía dejarse tirada, acéfala, según manifestó en anteriores oportunidades.

Ahora, su dimisión fue confirmada a través de información relevante en la Superintendencia Financiera, como corresponde en estos casos, a las empresas que como Ecopetrol están listadas en Bolsa (de Colombia y de Nueva York).

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Lo que dice la empresa Ecopetrol sobre el dimitente

“Ecopetrol agradece al doctor Hildebrando Vélez su contribución a la gestión de la Junta Directiva durante el ejercicio de su cargo, de manera especial, sus aportes en materias ambientales y su permanente interés por fortalecer la relación de la Compañía con los territorios. Asimismo, le desea éxitos en sus proyectos personales y profesionales”, señaló la empresa a través de la información relevante en la SuperFinanciera.

Esta era la junta de Ecopetrol hasta la llegada del nuevo gobierno de Abelardo De La Espriella Foto: Ecopetrol / Cortesía

¿Cuánto tiempo duró?

Vélez Galeano entró a ser parte de la junta directiva de Ecopetrol el 28 de marzo de 2025, tras haber sido incluido en la plancha presentada por el gobierno del entonces presidente Gustavo Petro. Por consiguiente, inició su participación en el equipo directivo, como no independiente, para luego, a partir del 13 de enero de 2026, pasar a ser miembro independiente.

Vélez fungió como vicepresidente de la junta directiva, presidente del comité de tecnología e innovación, y del comité de compensación, nominación y cultura.

Su profesión base es ingeniero químico, formado en la Universidad Nacional. Tiene un doctorado en ciencias ambientales de la Universidad del Valle y maestrías en filosofía.

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Su experticia está más relacionada con temas ambientales, tras haber sido asesor y consultor del Dagma de Cali-Departamento Administrativo del Medio Ambiente.

En la información que aparece respaldando su curriculum para sustentar su elección en el cargo, aparece “con experiencia en industria energética; transición energética; administración, alta gerencia y liderazgo; asuntos de gobierno y política pública; salud, seguridad y medio ambiente, al igual que en estrategia empresarial y gestión de proyectos.