Purga en Ecopetrol: Luis Felipe Henao, cabeza de la junta, confirma que pedirán la renuncia del presidente (e)

Después de la salida de Ricardo Roa de la presidencia de Ecopetrol, por un acuerdo al que llegó con la junta directiva de la empresa más importante del país y, en su mayoría, de propiedad del Estado, asumió las riendas de la compañía Juan Carlos Hurtado, quien venía ejerciendo el cargo de vicepresidente de Hidrocarburos.

Ahora, el presidente de la junta directiva, Luis Felipe Henao, confirmó que Hurtado haría parte del relevo que se viene adelantando en Ecopetrol: la junta le pediría la renuncia este mismo lunes 14 de septiembre.

Ello, luego de los polémicos audios, de 43 minutos, revelados en una publicación de El Tiempo, los cuales habrían sido grabados durante un desayuno, en el que una de las voces de la conversación ha sido atribuida al empresario catalán Manel Grau, cercano al expresidente Gustavo Petro y a la exprimera dama Verónica Alcocer. También habría participado un contratista identificado como Víctor.

En la conversación, que fue entregada a las autoridades por un denunciante anónimo, presuntamente se estaría hablando, mientras transcurre el debido proceso, de nombramientos en altos cargos.

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