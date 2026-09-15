DHL amplía su operación en Colombia con la adquisición de Open Market

DHL Supply Chain anunció un acuerdo para adquirir Open Market, operador de logística y transporte en Colombia. La transacción hace parte de la ‘Estrategia 2030’ de DHL Group y busca ampliar las capacidades de la compañía en el país y en América Latina, especialmente en sectores como ciencias de la vida y cuidado de la salud.

Agustín Croche, CEO de DHL Supply Chain para América Latina, afirmó que “la experiencia de Open Market complementa de manera significativa nuestra oferta actual en América Latina. Su inigualable red de transporte de alta calidad, con plataformas de cross-docking y almacenes con control de temperatura, combinada con su experiencia en el apoyo a sectores dinámicos como ciencias de la vida y cuidado de la salud, consumo e ingeniería y manufactura, fortalece la calidad y confiabilidad de los servicios que ofrecemos a nuestros clientes en Colombia y en toda la región”.

Open Market cuenta con 21 almacenes, que suman 120.000 metros cuadrados, 13 plataformas de cross-docking y una red de transporte con vehículos propios. La operación también contempla la incorporación de aproximadamente 4.100 colaboradores a DHL Supply Chain.

Agustín Croche, CEO de DHL Supply Chain para América Latina, y Aníbal Wadih, presidente del Consejo de Open Market. Foto: DHL / API

“En DHL Supply Chain, las personas son el centro de nuestro éxito. Al dar la bienvenida a los colaboradores de Open Market a nuestra organización, incorporamos colegas con una amplia experiencia, un profundo conocimiento del mercado y sólidas relaciones con los clientes, lo que fortalecerá aún más nuestra oferta de servicios en Colombia. Esta adquisición nos permite brindar a nuestros clientes soluciones logísticas aún más especializadas, confiables y ágiles”, destacó Robinson Vásquez, CEO de DHL Supply Chain Colombia.

La adquisición sumará capacidades en transporte, empaque y operaciones con control de temperatura. También se suma a la expansión, en una segunda fase, del centro logístico Constellation, ubicado en Cota, cerca de Bogotá.

Aníbal Wadih, presidente del Consejo de Open Market, explicó que la decisión de vender las operaciones en Colombia responde a la estrategia de AGV de enfocar sus inversiones y capacidades en Brasil.

La finalización de la adquisición está sujeta al cumplimiento de las condiciones habituales de cierre.