DHL reportó reducción de emisiones y avances sociales en Latinoamérica durante 2025

DHL Supply Chain presentó su Reporte ESG 2025, en el que informó los avances alcanzados en materia ambiental, social y de gobernanza (ESG) en sus operaciones de Latinoamérica durante 2025.

Según la compañía, las iniciativas de descarbonización permitieron reducir 23.700 toneladas de CO₂e. Además, señaló que el 100 % de sus edificios en México, Colombia, Perú, Argentina y Chile cumplen con su estándar interno para la reducción de emisiones y el uso de energía renovable, mientras que en la región ya cuenta con más de 72.000 metros cuadrados de paneles solares instalados.

En Brasil, la empresa participó en pruebas con camiones 100 % eléctricos y en el desarrollo del corredor logístico e-Dutra. En México incorporó vehículos eléctricos y amplió el uso de energía renovable, mientras que en Colombia, Perú y Chile implementó soluciones de economía circular, como empaques reutilizables y reciclables.

“Hemos avanzado de manera consistente en la descarbonización de nuestras operaciones, con foco en ampliar el uso de energía renovable y en la adopción de tecnologías más eficientes en el consumo energético. Al mismo tiempo, seguimos expandiendo soluciones de transporte de bajo carbono, como vehículos eléctricos y biocombustibles, que representan un gran potencial para la reducción estructural de nuestras emisiones”, afirmó João Meneghetti, director de Sostenibilidad para DHL Supply Chain en Latinoamérica.

El reporte también indica que las iniciativas sociales beneficiaron a más de 227.000 personas, incluyeron cerca de 2.000 proyectos y sumaron más de 53.000 horas de voluntariado. En gobernanza, la compañía destacó el fortalecimiento de la cultura Safety First, los programas de ciberseguridad y los procesos de cumplimiento y gestión de riesgos.