DHL Express implementa generación solar en su sede de Bogotá

DHL Express, proveedor de transporte exprés internacional del Grupo DHL, realizó una inversión en un sistema de energía solar en su sede operativa de Bogotá.

La infraestructura está compuesta por 846 paneles solares, con una capacidad de generación aproximada de 704 mil kWh al año.

La compañía indicó que la energía generada se utilizará en parte para el consumo interno de la operación y que los excedentes serán entregados a la red eléctrica. El proyecto se enmarca en el crecimiento del comercio internacional y del comercio electrónico, en un contexto en el que el 53 % de los consumidores prioriza la sostenibilidad, según el Informe de Tendencias de e-Commerce de DHL.

“Nos alegra contar con una infraestructura energética sostenible en Bogotá que refuerza la eficiencia de nuestra operación al aportar autonomía energética y fortalecer el crecimiento sostenible del negocio en el país. Invertir en infraestructura sostenible es una decisión que nos permite prepararnos mejor para la demanda del mercado”, afirmó Allan Cornejo, CEO de DHL Express Colombia.

La inversión asciende a 528 mil euros y hace parte del programa de descarbonización del Grupo DHL.

En Colombia, la empresa cuenta con 26 vehículos eléctricos y mantiene el objetivo de superar el 66 % de electrificación de su flota para 2030.