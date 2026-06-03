CÁPSULA

DHL Express implementa generación solar en su sede de Bogotá

La compañía destinó recursos a la instalación de paneles solares en su centro operativo en la capital colombiana, con capacidad de generación anual de 704 mil kWh.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
3 de junio de 2026 a las 9:31 a. m.
DHL Express invierte más de 500 mil euros en 846 paneles solares en su centro de operaciones de Bogotá
DHL Express invierte más de 500 mil euros en 846 paneles solares en su centro de operaciones de Bogotá Foto: DHL / API

DHL Express, proveedor de transporte exprés internacional del Grupo DHL, realizó una inversión en un sistema de energía solar en su sede operativa de Bogotá.

La infraestructura está compuesta por 846 paneles solares, con una capacidad de generación aproximada de 704 mil kWh al año.

La compañía indicó que la energía generada se utilizará en parte para el consumo interno de la operación y que los excedentes serán entregados a la red eléctrica. El proyecto se enmarca en el crecimiento del comercio internacional y del comercio electrónico, en un contexto en el que el 53 % de los consumidores prioriza la sostenibilidad, según el Informe de Tendencias de e-Commerce de DHL.

“Nos alegra contar con una infraestructura energética sostenible en Bogotá que refuerza la eficiencia de nuestra operación al aportar autonomía energética y fortalecer el crecimiento sostenible del negocio en el país. Invertir en infraestructura sostenible es una decisión que nos permite prepararnos mejor para la demanda del mercado”, afirmó Allan Cornejo, CEO de DHL Express Colombia.

La inversión asciende a 528 mil euros y hace parte del programa de descarbonización del Grupo DHL.

En Colombia, la empresa cuenta con 26 vehículos eléctricos y mantiene el objetivo de superar el 66 % de electrificación de su flota para 2030.

VER MÁS

DHL