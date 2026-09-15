Ibagué será sede de encuentro sobre inversión inmobiliaria en Florida

Ibagué será sede, el próximo 2 y 3 de octubre, de Connect Florida Ibagué 2026, un encuentro dirigido a inversionistas colombianos y profesionales interesados en conocer alternativas del mercado inmobiliario de Florida y otras opciones de inversión internacional.

La actividad se realizará en el World Trade Center Ibagué y estará dirigida tanto a personas con experiencia en inversiones fuera de Colombia como a quienes evalúan por primera vez adquirir activos en Estados Unidos. Entre los intereses de los asistentes están la generación de ingresos en dólares mediante renta, la valorización del capital, la adquisición de vivienda para uso familiar o vacacional y la diversificación patrimonial.

La agenda contempla la participación de desarrolladores y constructores inmobiliarios, entidades de financiación e hipotecas internacionales, abogados especializados en inmigración e inversión, firmas de servicios legales y corporativos y compañías relacionadas con procesos de cierre inmobiliario.

Llega 'Connect Florida Ibagué 2026', el punto de encuentro para quienes buscan invertir en el mercado inmobiliario de Florida. Foto: Suministrada / API

La oferta podrá incluir viviendas nuevas y usadas, condominios, propiedades multifamiliares, inmuebles comerciales, terrenos y townhouses, ubicados en distintas zonas de Florida.

Otro componente del encuentro serán las reuniones individuales con los expositores. Los asistentes podrán solicitar citas 1:1 para conocer alternativas de acuerdo con su perfil, capital disponible, horizonte de inversión, necesidades de financiación y objetivos.

El componente migratorio estará dirigido a quienes contemplen desarrollar proyectos empresariales o establecerse en Estados Unidos. Entre las categorías relacionadas con determinadas inversiones se encuentran la EB-5 y la visa E-2, disponible para nacionales de países con tratado, entre ellos Colombia.

La organización plantea que los asistentes podrán conocer proyectos concretos, rangos de inversión, alternativas de financiación y procesos relacionados con la adquisición de propiedades, además de conversar directamente con representantes de las empresas participantes.

El encuentro busca abordar el interés de inversionistas latinoamericanos en el mercado estadounidense como alternativa para diversificar patrimonio, acceder a activos denominados en dólares y explorar opciones de inversión internacional.

Connect Florida Ibagué 2026 se realizará en el World Trade Center Ibagué.