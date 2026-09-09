Una mujer que no llevó al médico a su bebé, quien falleció, fue acusada de homicidio y seguirá en la cárcel

Una investigación de la Fiscalía reveló que el deber de cuidado de los padres con sus hijos no es solo una obligación, sino una exigencia de la ley y, de incumplirse, podría llevarlos a la cárcel, como ocurrió con una madre en Ibagué, Tolima, que fue imputada y acusada por el delito de homicidio con dolo eventual.

La historia del joven, hijo de una fiscal, que murió tras realizarse un exigente tatuaje: “Se fue desvaneciendo”

La historia comenzó el pasado 27 de mayo, cuando, en la ciudad de Ibagué, una bebé de apenas 6 meses de nacida fue reportada como fallecida en un centro asistencial. Al hacer las averiguaciones, se logró establecer que la madre, una mujer de apenas 22 años de edad, habría omitido llevar a la bebé al centro asistencial en el momento indicado y no habría atendido oportunamente la enfermedad que tenía la menor.

“De acuerdo con la investigación, la niña comenzó a presentar síntomas respiratorios el 14 de mayo. No obstante, la madre no la habría llevado oportunamente a un servicio de salud. Solo hasta el 26 de mayo, ante la insistencia de terceros y el deterioro de la condición de la menor de edad, acudió a un hospital de El Espinal”, explicó la Fiscalía.

La señala omitió llevar a sus bebé a un médico y producto de esa omisión la bebé falleció. Foto: Suministrada (API)

La Fiscalía advirtió que, por la gravedad del cuadro clínico, que incluía episodios prolongados de fiebre y convulsiones, la niña fue remitida a un centro de mayor complejidad en Ibagué, donde murió al día siguiente. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses estableció que la causa de muerte fue una neumonía que desencadenó un shock séptico.

“Para la Fiscalía, el menoscabo progresivo de la salud de la niña y la ausencia de una atención médica oportuna constituirían elementos que permiten atribuir un presunto incumplimiento del deber de cuidado y protección por parte de la acusada”, reveló el ente acusador.

La mujer no llevó a la bebé al médico y fue acusada. Foto: SEMANA

La mujer fue acusada como posible responsable del delito de homicidio agravado en la modalidad de comisión por omisión, con dolo eventual, y permanece privada de la libertad en un establecimiento carcelario desde el pasado 4 de junio, cuando fue judicializada por el mismo delito.