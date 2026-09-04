Una madre es acusada por el asesinato de su propio hijo: dijo que lo hizo porque era “el anticristo”

La madre de un niño de 2 años que murió en un incidente de homicidio doméstico a principios de esta semana ha sido acusada de su asesinato, según informó la policía de Frankfort, Illinois.

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Corie Walsh, de 40 años, está acusada de tres cargos de asesinato en primer grado por la muerte de su hijo, Barrett Walsh, de 2 años, según informaron la policía y los fiscales del condado de Will.

De acuerdo con la información proporcionada por los fiscales, un residente local halló a Barrett suspendido de una viga, con una cuerda alrededor del cuello y los pies sin tocar el suelo, en el sótano de la vivienda de la familia Walsh.

La mujer está acusada de tres cargos de asesinato en primer grado. Foto: X/@MarioNawfal

El hecho ocurrió durante la tarde del martes, 1 de septiembre, según lo relata en un artículo el Chicago Tribune.

El vecino descolgó a Barrett y comenzó a practicarle maniobras de reanimación mientras solicitaba ayuda a través del 911. Sin embargo, según los fiscales, la víctima se encontraba fría y no presentaba pulso.

Los agentes policiales acudieron al domicilio a las 4:04 p. m. y, posteriormente, Barrett fue declarado fallecido en el Hospital Silver Cross, en New Lenox, de acuerdo con los datos de la oficina forense del condado de Will.

Otro niño, un bebé, se encontraba en casa en ese momento, mientras que dos niños en edad escolar llegaron a casa casi al mismo tiempo que se descubrió a Barrett, según informaron los fiscales. Los otros tres niños resultaron ilesos.

La mujer fue encontrada con heridas en los brazos, en una tina. Foto: X/@herqles_es

Según la fiscalía, la vecina y los agentes que acudieron al lugar encontraron a la madre en el piso de arriba, en una tina llena de agua con sangre, completamente vestida y con cortes en las muñecas y los muslos.

Al ser encontrada, se estaba autolesionando, y la vecina le arrebató un cuchillo de la mano.

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Según los fiscales, la mujer les dijo a los agentes que había matado a Barrett porque él era el “diablo” y el “anticristo”.

Los testigos también declararon a los investigadores que Walsh había estado muy involucrada en el juicio de Lindsay Clancy y había estado intercambiando mensajes de texto con otras personas al respecto mientras el jurado deliberaba, aproximadamente tres horas antes de que supuestamente matara a su hijo.