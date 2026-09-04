Estados Unidos informó el viernes, 4 de septiembre, que derribó en lo que va del año más de 300 drones vinculados al crimen organizado en la frontera con México.

Ecuador anuncia operaciones antidrogas conjuntas con Colombia y EE. UU.

El Comando Norte del ejército estadounidense -que abarca su territorio y los países vecinos- los relacionó a carteles de la droga, aunque sin señalar a ningún grupo en específico.

Tampoco detalló si los derribos ocurrieron en territorio estadounidense o mexicano.

Operation Ardent Vanguard Update



11 cartel drones defeated by the Army’s Multipurpose High Energy Laser as of Sep. 4. More than 300 defeats using kinetic and non-kinetic systems this year, with more than 100 occurring in August.



“JTF Southern Border’s combined arms approach… pic.twitter.com/KexEOvgM9D — U.S. Northern Command (@USNorthernCmd) September 4, 2026

“Las organizaciones criminales transnacionales utilizan drones para apoyar actividades ilegales transfronterizas, incluidas operaciones de contrabando y labores de vigilancia sobre personal de las fuerzas del orden y militares”, indicó el comando en un comunicado.

“El enfoque de armas combinadas de la JTF Southern Border y la fusión con los socios de la misión está proporcionando una nueva capa de capacidad de defensa de la patria para contrarrestar la actividad ilegal en la frontera”, dijo el General Gregory Guillot, comandante de la entidad militar.

“Bajo @usnortherncmd, @JointTFSB continúa y seguirá detectando y derrotando UAS vinculados a cárteles que amenazan la frontera sur. Protegiendo la fuerza. Disruptando la actividad ilícita. Defendiendo la patria”, agrega el comunicado.

Drone en la frontera de Estados Unidos con México. Foto: Getty Images

El secretario mexicano de Defensa indicó por su parte que se trata de drones comerciales, utilizados para detectar “rutas que estén libres, donde no esté la presencia de la autoridad”.

“Únicamente capturan imágenes y es lo que transmiten”, dijo el secretario, el general Ricardo Trevilla, en la rueda de prensa diaria de la presidenta Claudia Sheinbaum. “En el tema de los drones también ha existido una coordinación muy buena”.

Llegó a Colombia el general Francis L. Donovan, jefe del Comando Sur de los Estados Unidos

“Tenemos desplegados 165 equipos antidrones en la frontera norte y con eso estamos obteniendo los buenos resultados”, añadió, sin precisar si México participó en alguno los operativos anunciados por Estados Unidos.

Solo en agosto, el Comando Norte derribó 100 drones.

Utiliza distintos métodos: desde armas de fuego, hasta el uso de tecnología para interferir la señal. El mes pasado implementó un láser que neutraliza estos aparatos.

💬👉Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, dijo que hay buena coordinación con las fuerzas armadas de #EstadosUnidos en el derribo de drones; explicó que traficantes de migrantes utilizan drones comerciales para vigilar rutas y detectar la presencia de… pic.twitter.com/a80dkySljz — AlertaQro Noticias (@AlertaQro) September 4, 2026

Sheinbaum ha reforzado las operaciones contra el narcotráfico bajo presión del presidente Donald Trump, que ha amenazado con imponer aranceles generales como medida de apremio.

Trump también ha ofrecido apoyo militar a Sheinbaum para combatir al crimen organizado, pero la gobernante izquierdista insiste que cualquier acción unilateral en suelo mexicano constituiría una grave violación de la soberanía de su país.

Con información de AFP*