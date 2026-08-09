Disidencias de las Farc atacaron con drones la sede de la alcaldía en Rioblanco, Tolima

En la tarde de este domingo 9 de agosto se presentó un ataque con drones en la sede de la alcaldía del municipio de Rioblanco, ubicada en el sur del Tolima.

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El ataque también fue dirigido a la estación de Policía del municipio.

La información fue confirmada por la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, quien pidió atención de las autoridades de manera urgente.

Disidencias de las Farc atacaron con drones la sede de la alcaldía y la estación de policía en Rioblanco, Tolima. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/DhwBCsu7fK — Revista Semana (@RevistaSemana) August 9, 2026

“Un ataque con dron contra la alcaldía de Rioblanco, sumado a disparos que se reportan en la zona, genera una profunda preocupación por la seguridad de nuestra comunidad”, indicó la gobernadora en su cuenta de X.

Hasta el momento, según indicó la mandataria departamental, no se registran personas heridas.

“Los criminales pretenden sembrar miedo y alterar la tranquilidad de los habitantes, pero no vamos a permitir que sus acciones sometan a la ciudadanía”, enfatizó.

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Por esto, se adoptaron medidas urgentes para proteger la vida e integridad de la población ante un posible nuevo ataque.

“En este momento, lo urgente es proteger la vida. Por eso hacemos un llamado a las autoridades para que se adopten medidas inmediatas de seguridad, se refuerce la presencia de la Fuerza Pública y se evalúe un toque de queda mientras se controla la situación”, solicitó la mandataria.

Un ataque con dron contra la alcaldía de Rioblanco, sumado a disparos que se reportan en la zona, genera una profunda preocupación por la seguridad de nuestra comunidad. Afortunadamente, no se reportan personas heridas.



Los criminales pretenden sembrar miedo y alterar la… pic.twitter.com/u32QPrEVpm — Adriana Magali Matiz 🇨🇴 (@AdrianaMatizTol) August 9, 2026

“Rioblanco necesita, en este momento, toda la capacidad institucional para recuperar la tranquilidad y garantizar la seguridad de sus habitantes. Frente al miedo que quieren imponer los violentos, nuestra respuesta debe ser unidad, autoridad y protección para nuestra gente”, agregó en su petición.

En videos grabados por los habitantes del sector de Las Palomas, zona rural de Rioblanco, se escuchan constantes intercambios de disparos y explosiones.

Los habitantes han tenido que resguardarse en sus casas para proteger sus vidas.

Continúan los enfrentamientos entre la Fuerza Pública y las disidencias de las Farc en el sector de Las Palmas, en el municipio de Rioblanco, Tolima. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/iNGYl8csUU — Revista Semana (@RevistaSemana) August 9, 2026

Por su parte, el exgobernador del Tolima, Óscar Barreto, pidió acciones inmediatas para “recuperar la seguridad y la tranquilidad” en el municipio.

“Con mucha preocupación vemos la grave alteración del orden público en Rioblanco, donde grupos al margen de la ley atacan la estación de Policía y ponen en riesgo a la población civil”, señaló el exmandatario.