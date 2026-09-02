Revelan los mensajes de la mujer que apuñaló a varias personas en Times Square antes del ataque: “El fin de los tiempos”

La mujer que apuñaló a varias personas en Times Square había publicado algunos mensajes en internet sobre la “disminución del amor por las personas hasta el punto de apuñalar a otros sin motivo alguno” tan solo unos meses antes del ataque aleatorio.

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Pamela Cisneros, de 49 años, una mujer con problemas de salud mental y madre de tres hijos, hizo el escalofriante comentario en una incoherente publicación de Facebook llena de referencias religiosas el 30 de noviembre de 2025.

“Los acontecimientos actuales que te rodean pueden dar fe de mi declaración anterior sobre la llegada del fin de los tiempos”, escribió Cisneros, quien apuñaló mortalmente a una ejecutiva bancaria y a otro transeúnte durante un violento altercado en Midtown el lunes, antes de ser abatida por la policía.

Mensajes publicados por Pamela Cisneros. Foto: FB/ Pamela Cisneros

Un mes después de uno de los primeros mensajes, preguntó con tristeza en otra publicación: “Independientemente de las circunstancias de tu vida, ¿por qué la gente sigue sintiéndose vacía en su espíritu y termina por rendirse a la desesperanza?”. Afirmó que la ayuda se podía encontrar en Dios.

“Hay noticias de guerra, peste, terremotos, la disminución del amor entre las personas hasta el punto de apuñalar a otros sin razón, esclavitud sexual en este país y en todo el mundo, consumo generalizado de drogas, persecución del creyente cristiano a escala mundial, hambre en todo el mundo, personas sin hogar, etc.”, aseguró en sus mensajes.

“Puedes leerlo tú mismo en la Santa Biblia, que advierte sobre el fin de los tiempos”, dijo Cisneros, cuya página de Facebook también estaba llena de fotos antiguas de ella radiante junto a familiares y amigos.

La mujer fue neutralizada por la policía. Foto: X/@michelleriveraa

“Satanás, el enemigo de nuestras almas, sabe que su fin está cerca y desea llevarse al infierno a la mayor cantidad de almas posible”, dijo Cisneros en uno de los mensajes.

“Por eso, algunas personas oyen voces que las incitan a matar a alguien o a sí mismas, o a mentirles, diciéndoles que han pecado demasiado como para ser aceptados por Cristo y entrar en el reino de Dios”, agregó.

Cisneros sacó dos cuchillos grandes de una bolsa antes de amenazar a los transeúntes a plena luz del día, según dijo la comisionada de la Policía de Nueva York, Jessica Tisch.

Luego se acercó a un hombre de 68 años y lo apuñaló en el abdomen. 20 segundos después, atacó a una mujer de 32 años, a quien también apuñaló en el abdomen, heridas que finalmente le causaron la muerte.

La policía neutralizó a la atacante. Foto: AFP

La policía intervino rápidamente e intentó convencer a Cisneros de que soltara sus armas.