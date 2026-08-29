El fuego tomó forma de tornado: impresionante escena durante incendio forestal en Idaho, Estados Unidos

Una impresionante columna de fuego, humo y cenizas sorprendió a los equipos que combatían un incendio forestal cerca de Kuna, Idaho, en Estados Unidos.

El fenómeno, conocido como fire whirl o remolino de fuego, apareció mientras las llamas avanzaban por la zona y fue captado en imágenes que posteriormente se hicieron públicas.

Avioneta se estrella contra una vivienda en Texas durante un intento de aterrizaje

Un fenómeno que sorprendió a los bomberos

El episodio ocurrió mientras los equipos de emergencia combatían el Cave Fire, un incendio que comenzó el miércoles 26 de agosto y que se propagó rápidamente al sur de Kuna.

De acuerdo con reportes locales, las llamas llegaron a extenderse por unas 2.100 acres, equivalentes a cerca de 850 hectáreas, antes de que los equipos lograran contener el avance del fuego durante la madrugada del jueves.

En medio de las labores apareció el enorme remolino de fuego. Algunos integrantes de los equipos de emergencia lo describieron como uno de los más grandes que habían observado, según el reporte difundido por CNN Newsource.

Las imágenes muestran cómo una columna de fuego gira y se eleva mientras arrastra humo y cenizas, creando una apariencia similar a la de un tornado.

El fenómeno fue registrado en video y difundido en las últimas horas por medios locales y CNN Newsource.

Las impresionantes imágenes muestran el momento en que los bomberos se encontraron con una gran columna giratoria de fuego.

Una residente de Kuna, Julia Durham, relató al Idaho Statesman que observó el remolino mientras se encontraba en las inmediaciones de South Swan Falls Road y que la columna de fuego, humo y cenizas le pareció un fenómeno inusual.

El registro permitió observar la magnitud del remolino mientras se desarrollaba el incendio y puso nuevamente la atención sobre uno de los comportamientos más llamativos y peligrosos que pueden presentarse durante un incendio forestal.

Bomberos se enfrentan a un “remolino de fuego” en incendio forestal de Idaho https://t.co/PbxmL3VBEd — CNN en Español (@CNNEE) August 29, 2026

El incendio creció rápidamente

El Cave Fire comenzó durante la tarde del miércoles y tuvo una expansión acelerada. Según CBS2, pasó de unos 40 acres a más de 1.500 acres en un periodo corto de tiempo.

Posteriormente, las autoridades reportaron que el área afectada llegó a unos 2.100 acres, equivalentes a aproximadamente 850 hectáreas.

El incendio se encontraba aproximadamente nueve millas al sur de Kuna y al este de Melba, mientras que otro reporte lo ubicó cerca de cuatro millas al sur de Kuna Butte.

La propagación también estuvo relacionada con cambios en la dirección del viento. Durante las labores del miércoles, las autoridades informaron que el fuego continuaba activo y hacía avances a medida que cambiaban los vientos.

Arde el Gran Cañón: estas son las consecuencias del primer megaincendio en Estados Unidos

Así fue el despliegue para controlar las llamas

La unidad Great Basin del Servicio de Incendios Forestales de Estados Unidos, junto con la oficina del BLM en Boise, desplegó cuatro vehículos de bomberos, dos bulldóceres, un helicóptero, un avión de ataque aéreo, varias aeronaves para lanzar retardante y personal especializado, entre otros recursos.

También participaron equipos de los departamentos de bomberos de Kuna Rural, Melba y Upper Deer Flat.

Los bomberos trabajaron durante la noche para frenar la propagación del incendio y construir líneas de control.

Aunque las imágenes del remolino comenzaron a llamar la atención en medios y redes sociales durante el 28 y 29 de agosto, el Cave Fire ya había sido contenido el jueves 27 de agosto.

El incendio dejó una superficie afectada estimada en unas 850 hectáreas