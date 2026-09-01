Vicepresidenta de importante banco fue asesinada en el ataque con cuchillo en Times Square

Una mujer apuñaló a dos personas y mató a una de ellas este lunes en la turística zona de Times Square, Nueva York, antes de ser abatida por la policía, anunció el alcalde Zohran Mamdani. El funcionario anunció las muertes en una rueda de prensa y dijo que la segunda víctima se encontraba en condición estable en un hospital.

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La sospechosa fue identificada como Pamela Cisneros, residente de Queens de 49 años, de quien se sabía que tenía problemas de salud mental. Cisneros sacó dos cuchillos grandes de una bolsa antes de amenazar a los transeúntes a plena luz del día, según dijo la comisionada de la Policía de Nueva York, Jessica Tisch.

Luego se acercó a un hombre de 68 años y lo apuñaló en el abdomen. Veinte segundos después, atacó a una mujer de 32 años, a quien también apuñaló en el abdomen, heridas que finalmente le causaron la muerte.

Varias personas observan la escena donde un tiroteo en el que se vio involucrado un agente de policía dejó dos muertos cerca de Times Square. Foto: AFP

En la mañana de este martes, se conoció que la mujer que había sido asesinada era una vicepresidenta del Bank of America, Erin Piacenti, que fue muerta a puñaladas en Times Square el lunes. Según la comisionada del Departamento de Policía de Nueva York, Jessica Tisch, agregó que los ataques parecían aleatorios y sin provocación.

Piacenti, de 32 años, era vicepresidenta en la unidad de selección de negocios y conflictos de Bank of America, según su perfil de LinkedIn. “Estamos consternados y profundamente entristecidos por la trágica pérdida de nuestra colega. Era una valiosa compañera de equipo a quien echaremos mucho de menos. Nuestras más sinceras condolencias a su familia y a todos sus seres queridos”, declaró el gigante bancario estadounidense en un comunicado enviado este martes.

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La policía intervino rápidamente e intentó convencer a Cisneros de que soltara sus armas. “Los agentes entablaron un diálogo con la mujer durante cuatro minutos y le dieron numerosas órdenes para que soltara los cuchillos, a lo que se negó”, dijo Tisch. “No voy a soltar nada. Prefiero matar a los dos”, respondió la mujer a los agentes, según el relato de Tisch.

Times Square por la noche, Nueva York. Foto: Getty Images

Un testigo dijo al medio local PIX11 que la sospechosa tenía dos cuchillos en las manos y que la policía la inmovilizó con una pistola eléctrica antes de que se abalanzara sobre los agentes. “Le dispararon dos veces”, declaró el testigo, que no quiso dar su nombre.

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La policía confirmó que habían utilizado sin éxito una pistola eléctrica antes de disparar sus armas de fuego. Medios locales informaron que la sospechosa fue declarada muerta en el hospital. Tisch dijo que no creen que el ataque se relacione con terrorismo. “Esta fue una situación extraordinariamente peligrosa que se desarrolló en el corazón de Times Square”, aseguró la funcionaria en medio de sus declaraciones públicas.

*Con información de AFP.