MUNDO

Horror en Times Square: un adolescente armado abre fuego en un concurrido punto turístico de Nueva York

Imágenes difundidas en redes sociales muestran a una multitud huyendo del lugar de los hechos.

Redacción Mundo
9 de agosto de 2025, 12:43 p. m.
Las imágenes fueron compartidas en las redes sociales
Las imágenes fueron compartidas en las redes sociales | Foto: X/@GlobaltrekX

Un adolescente armado de 17 años, abrió fuego e hirió a tres personas en la madrugada de este sábado, 9 de agosto, en Times Square, uno de los lugares más turísticos de Nueva York, según indicó la policía de la ciudad.

El incidente tuvo lugar alrededor de la 1:00 a.m. tras una disputa, según informó a AFP un portavoz de la policía. Una mujer de 18 años sufrió un rasguño en el cuello, mientras que un hombre de 19 años y otro de 65 años resultaron heridos en las extremidades inferiores.

Las tres víctimas fueron trasladadas al Hospital Bellevue de Nueva York, donde se determinó que se encontraban en estado estable. “El autor fue detenido por la policía y se recuperó un arma de fuego”, añadió el portavoz.

El adolescente no fue identificado debido a su edad y no se habían presentado cargos, por consiguiente, el sospechoso no ha sido acusado formalmente.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran a una multitud presa del pánico, aunque AFP no pudo confirmar inmediatamente su autenticidad.

Contexto: Tiroteo en universidad en Estados Unidos deja al menos un herido. El sospechoso fue abatido por las autoridades

El violento tiroteo estalló durante una disputa entre dos personas cerca de la intersección de la calle 44 y la séptima Avenida, las tres víctimas fueron trasladadas al Hospital Bellevue y se encuentran en condición estable, dijo la policía.

Multitudes de personas se dispersaron en pánico del bullicioso centro turístico afuera del Hard Rock Café cuando se escucharon disparos, según muestra un video publicado en X.

En cuestión de minutos, numerosas unidades policiales llegaron de forma apresurada con el objetivo de restablecer el orden en medio del descontrol. Asimismo, se observó a un individuo siendo cuidadosamente colocado en una camilla para ser trasladado a una ambulancia.

Según la policía, se produjo una discusión verbal entre el tirador y una de las víctimas. Se recuperó el arma utilizada en el tiroteo.

Un video en las redes sociales mostró a personas huyendo del lugar y a la policía rodeando un vehículo y atendiendo a los heridos que se encontraban en el suelo.

La policía acordonó el lugar y atendió a las personas heridas
La policía acordonó el lugar y atendió a las personas heridas | Foto: X/@BPINewsOrg

Nueva York experimentó un número récord de incidentes de tiroteos y víctimas en los primeros siete meses de este año, así como en julio, según un comunicado publicado por el departamento de policía de la ciudad el 4 de agosto.

A finales del mes pasado, un hombre armado disparó a cuatro personas y luego se suicidó en un rascacielos de Manhattan.

La delincuencia es un tema electoral clave para la ciudad más grande de Estados Unidos, que celebrará elecciones para alcalde en noviembre.

Con información de AFP*

LEER MENOS

Nueva Yorktimes square

