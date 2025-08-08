Suscribirse

La sorpresiva decisión de Nueva York para llenar sus filas de policías: los nuevos requisitos que facilitan el proceso

En medio de una escasez de personal policial, la Gran Manzana ha establecido nuevas normativas para atraer a más personas.

Redacción Mundo
9 de agosto de 2025, 2:10 a. m.
Police Officer
Nueva York modificó los requisitos para ingresar a la policía.

Nueva York ha alardeado de la disminución de delincuencia en la gran ciudad durante los últimos meses, pese a que enfrenta una grave deserción de agentes, lo que debilita las operaciones y la protección para la ciudad de Estados Unidos.

Ante la situación, el Departamento de Policía local determinó que los requisitos para ingresar a la institución serán más sencillos, como una manera de atraer a más personas a que se unan a las fuerzas policiales.

Cropped view of a young Hispanic police officer standing outside his patrol car.
Los postulantes deben contar con 24 créditos universitarios aprobados.

La Comisionada del Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York, Jessica S. Tisch, manifestó en varias oportunidades anteriores que el objetivo de las nuevas medidas para ingresar a la policía es atraer más personas y combatir la escasez de personal.

Contexto: Trump contra Nueva York: la Gran Manzana recibe duro golpe por su protección a inmigrantes

Por lo tanto, uno de los requisitos para hacer parte de la policía, es haber cursado una carrera universitaria. Hasta el pasado febrero, los postulantes debían contar con 60 créditos universitarios para unirse a las fuerzas locales. Sin embargo, ahora es permitido presentarse con tan solo 24 créditos aprobados.

El Servicio Nacional de Recomendación de Créditos Universitarios (NCCRS) determinó recientemente que el programa de capacitación para reclutas en la Academia de Policía, que tiene una duración de seis meses, equivale a 45 créditos académicos. Anteriormente, este programa cumplía con 36 créditos.

La policía acudió al lugar luego de recibir una llamada alertando un ataque.
Hasta septiembre de 2025, los postulantes están excentos de pagar una tarifa.

Otros importantes cambios son que el examen competitivo abierto para los oficiales de la policía se ofrecerán cada mes. Además, hasta septiembre de este año habrá una excepción en la tarifa para postularse a la institución, a partir de octubre, los solicitantes deberán pagar 40 dólares.

Contexto: Nueva York abre oficina para asesoría legal gratuita y pro bono. Tiene línea especial para inmigrantes y casos de deportación

Al mismo tiempo, la edad para postularse ahora es de mínimo 20,5 años. Antes de aplicar los cambios, únicamente las personas mayores de 25 años podían presentar una solicitud para ingresar a la policía.

The siren of a french police car in Paris
Se aceotan agentes a partir de los 20,5 años.

Entre otros requisitos, los postulantes deben residir en la ciudad de Nueva York o en los condados cercanos como Nassau, Westchester, Suffolk, Orange, Rockland o Putnam, de acuerdo con las normativas que establece La Ley de Oficiales Públicos del Estado de Nueva York. Al tiempo, las personas deben ser ciudadanos o residentes de Estados Unidos.

Así también, los solicitantes deben pasar una prueba de investigación sobre sus antecedentes penales y de conducta ciudadana, donde además serán sometidos a una prueba de drogas.

El salario base para los agentes policiales de Nueva York es de 60.884 dólares, y a partir del quinto año en la institución, este sube hasta alcanzar los 126.410 dólares. Los policías cuentan con 27 días de vacaciones al año y tienen licencia por enfermedad ilimitada, con la garantía de seguir recibiendo su salario.

