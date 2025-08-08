La sorpresiva decisión de Nueva York para llenar sus filas de policías: los nuevos requisitos que facilitan el proceso

Nueva York ha alardeado de la disminución de delincuencia en la gran ciudad durante los últimos meses, pese a que enfrenta una grave deserción de agentes, lo que debilita las operaciones y la protección para la ciudad de Estados Unidos.

Ante la situación, el Departamento de Policía local determinó que los requisitos para ingresar a la institución serán más sencillos, como una manera de atraer a más personas a que se unan a las fuerzas policiales.

Los postulantes deben contar con 24 créditos universitarios aprobados. | Foto: Getty Images

La Comisionada del Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York, Jessica S. Tisch, manifestó en varias oportunidades anteriores que el objetivo de las nuevas medidas para ingresar a la policía es atraer más personas y combatir la escasez de personal.

Por lo tanto, uno de los requisitos para hacer parte de la policía, es haber cursado una carrera universitaria. Hasta el pasado febrero, los postulantes debían contar con 60 créditos universitarios para unirse a las fuerzas locales. Sin embargo, ahora es permitido presentarse con tan solo 24 créditos aprobados.

El Servicio Nacional de Recomendación de Créditos Universitarios (NCCRS) determinó recientemente que el programa de capacitación para reclutas en la Academia de Policía, que tiene una duración de seis meses, equivale a 45 créditos académicos. Anteriormente, este programa cumplía con 36 créditos.

Hasta septiembre de 2025, los postulantes están excentos de pagar una tarifa. | Foto: Getty Images

Otros importantes cambios son que el examen competitivo abierto para los oficiales de la policía se ofrecerán cada mes. Además, hasta septiembre de este año habrá una excepción en la tarifa para postularse a la institución, a partir de octubre, los solicitantes deberán pagar 40 dólares.

Al mismo tiempo, la edad para postularse ahora es de mínimo 20,5 años. Antes de aplicar los cambios, únicamente las personas mayores de 25 años podían presentar una solicitud para ingresar a la policía.

Se aceotan agentes a partir de los 20,5 años. | Foto: Getty Images

Entre otros requisitos, los postulantes deben residir en la ciudad de Nueva York o en los condados cercanos como Nassau, Westchester, Suffolk, Orange, Rockland o Putnam, de acuerdo con las normativas que establece La Ley de Oficiales Públicos del Estado de Nueva York. Al tiempo, las personas deben ser ciudadanos o residentes de Estados Unidos.

Así también, los solicitantes deben pasar una prueba de investigación sobre sus antecedentes penales y de conducta ciudadana, donde además serán sometidos a una prueba de drogas.