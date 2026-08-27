Dos controladores aéreos enfrentan destitución tras el trágico accidente aéreo en Nueva York

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) inició trámites administrativos para remover de sus cargos a dos controladores aéreos del Aeropuerto Internacional LaGuardia de Nueva York. La medida disciplinaria responde a las indagaciones por la colisión registrada entre un avión de la aerolínea Air Canada Express y un vehículo del cuerpo de bomberos en una de las pistas de aterrizaje.

Revelan inquietante audio segundos antes del trágico accidente aéreo que dejó siete muertos en Estados Unidos

El siniestro aeronáutico provocó el fallecimiento de los dos pilotos al mando de la aeronave comercial y dejó múltiples pasajeros con lesiones de diversa consideración. De acuerdo con reportes revelados por The Wall Street Journal, los dos funcionarios investigados fueron retirados del monitoreo de tráfico aéreo y permanecen bajo licencia obligatoria.

¿Qué se sabe sobre el avión privado con ocho personas a bordo que se estrelló en el aeropuerto de Estados Unidos?

La posible razón detrás del trágico accidente

Las pesquisas preliminares señalan que los dos controladores se habrían ausentado de su puesto de mando minutos antes del impacto. Esta presunta irregularidad en el turno de supervisión es evaluada por las autoridades como un factor determinante en la secuencia del accidente.

Algunos pasajeros del avión resultaron heridos por el accidente. Foto: AFP

Pese a los trámites de la agencia reguladora, la determinación de las causas reales del evento corresponde a la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB). El organismo pericial mantiene abiertas las inspecciones técnicas e interrogatorios a las partes para emitir el dictamen final sobre la emergencia aérea.

Posición sindical y declaraciones del Departamento de Transporte

Frente a los procedimientos disciplinarios, la Asociación Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo (NATCA) evitó confirmar sanciones individuales. No obstante, voceros del gremio precisaron que se mantienen en “conversaciones activas sobre estos señalamientos con los directivos de la FAA” para abordar las garantías del debido proceso.

Un avión de Air Canadá se ve en la pista en el Aeropuerto LaGuardia, tras chocar con un vehículo de la Autoridad Portuaria en Nueva York. Foto: AP

Por su parte, la vocería del Gobierno norteamericano advirtió que aplicará rigor sancionatorio contra las faltas en la operación aeronáutica.

El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, afirmó que “no toleraremos el fraude (...) estamos tomando las medidas correspondientes para responsabilizar a quienes corresponda y evitar que las prácticas ilícitas causen trastornos a los pasajeros”, en declaraciones publicadas por CNN.

Transparencia y carga laboral en el sector aeronáutico

Sean Duffy, secretario de Transporte de Estados Unidos. Foto: Bloomberg via Getty Images

El jefe de la cartera de Transporte enfatizó los efectos negativos que generan las ausencias no justificadas dentro de la torre de control de las terminales aéreas.

Sobre las implicaciones del caso, Duffy agregó que “cuando un pequeño porcentaje de personas se aprovecha de los contribuyentes estadounidenses, aumenta injustamente la carga laboral de otros controladores”.

Las organizaciones vinculadas al proceso pericial mantendrán reserva periodística hasta que la NTSB publique la reconstrucción oficial del choque. Entre tanto, el Gobierno federal reiteró que actuará administrativamente para proteger la seguridad de los usuarios del sistema aéreo.