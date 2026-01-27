Revelan inquietante audio segundos antes del trágico accidente aéreo que dejó siete muertos en Estados Unidos

El domingo, 25 de enero, un avión privado con siete personas a bordo se estrelló en el Aeropuerto Internacional de Bangor en el estado de Maine, Estados Unidos. Todos los pasajeros perdieron la vida en medio del accidente que sigue bajo investigación, a cargo de las autoridades, para determinar las causas del incidente.

El vuelo se dirigía desde Estados Unidos a Francia. La Administración Federal de Aviación (FAA) detalló que el pequeño avión se volcó y se incendió durante el despegue, cerca de las 7:40 de la noche de aquel día. Ese fin de semana, el país enfrentaba el paso de la tormenta invernal Fern, que provocó intensas nevadas, ráfagas de viento y acumulación de hielo.

Mientras se llevan a cabo las investigaciones preliminares, las autoridades revelaron un audio —recopilado por New York Post— en el que se oye que a bordo alguien dijo: “Hágase la luz”, unos segundos antes de que el avión se chocara contra el suelo. No está claro si las palabras fueron pronunciadas por el piloto o por un controlador aéreo.

Otros audios, revisados por Fox News, indican que los controladores del aeropuerto tuvieron contacto sin problema con la aeronave. Antes del accidente, un funcionario dicta los números del avión y le asegura: “Pista 33, rumbo final, despegue claro”. Luego, se escucha a alguien que replica: “Rumbo de la pista, despegue claro”.

Fue entonces cuando otra persona comenta el enigmático mensaje.

Ante la situación, varios equipos de emergencia del aeropuerto acudieron de inmediato al lugar. Los controladores de vuelo dijeron: “¡Avión volcado, tenemos un avión de pasajeros volcado!”. Otro operario pide: “Todas las aeronaves cercanas al choque, muévanse como sea necesario en el espacio aéreo”. También se escucha que hicieron llamados de emergencia y de inmediato cerraron el aeropuerto para atender el choque.

La FAA sostiene que el accidente fue causa de “circunstancias desconocidas”. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) está participando en las indagaciones correspondientes.

El avión privado estaba a nombre del abogado Kurt Arnold, socio de un bufete de abogados de lesiones personales. Pese a que las autoridades no han notificado las identidades de todas las víctimas, se hizo público que la esposa de Arnols, Tara, estaba a bordo ese domingo. El piloto, identificado por sus conocidos como Jacob Hosmer, también perdió la vida.