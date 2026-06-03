Para el funcionamiento correcto de un carro, se necesita que todos los componentes internos trabajen de manera óptima. Uno de los más importantes es el mofle, conocido también como silenciador.

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Esta pieza es fundamental en el sistema de escape de un vehículo y se puede encontrar ubicada en la parte trasera. De acuerdo con Ford México, su trabajo es gestionar las emisiones y el ruido producido por el motor.

La función principal del mofle es la de reducir el sonido que crean los pistones y las válvulas del interior del carro. Para ello, absorbe las ondas de alta frecuencia y crea un sonido deportivo. También es esencial para reducir las emisiones contaminantes gracias a su filtro de gases al exterior.

La pieza suele estar hecha de acero y recubierta con aluminio; sin embargo, esto varía en cada modelo. Su diseño debe incluir protección contra el calor y los productos que filtre el sistema de escape.

Es común ver humo salir del mofle y esto sucede luego de un proceso interno del vehículo. Cuando los gases salen del motor por el sistema de escape, pasan por una serie de tubos y cámaras que ayudan a absorber y disminuir el ruido. Para ello, utilizan materiales especiales como fibra de vidrio.

“Un silenciador bien diseñado reduce la resistencia al flujo de gases, lo que aumenta la potencia y mejora la eficiencia del motor. Además, sus filtros internos ayudan a reducir la cantidad de emisiones contaminantes del vehículo”, explicó Ford México.

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Daños en el mofle

El silenciador tiene una vida útil que puede verse afectada por la exposición frecuente a altas temperaturas y productos corrosivos. Su sustitución puede mejorar el rendimiento del motor y la conducción del vehículo.

Un mayor gasto de combustible puede ser una señal de problemas en el mofle. Foto: Ford

Algunas señales de un mofle dañado son los ruidos metálicos o vibraciones en la parte trasera. Dodge México recomienda a los conductores estar atentos a olores a gases dentro de la cabina, aumento del consumo del combustible o humo inusual que sale del carro.

Cualquiera de estos signos puede indicar fugas, corrosión o perforaciones en el mofle. Cuando esta pieza no funciona de manera adecuada, se compromete la estabilidad del vehículo y el motor debe trabajar más de lo necesario.