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Máximo jefe militar de EE. UU. hizo sorpresiva visita, por primera vez, a Venezuela

La visita se llevó a cabo mientras la presidenta encargada de Venezuela se encuentra en visita oficial en la India.

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Redacción Confidenciales
3 de junio de 2026 a las 5:59 p. m.
El Teniente General Caine fue comisionado en 1990 a través del programa ROTC del Instituto Militar de Virginia y posee una Maestría en Guerra Aérea de la Universidad Militar Americana.
El Teniente General Caine fue comisionado en 1990 a través del programa ROTC del Instituto Militar de Virginia y posee una Maestría en Guerra Aérea de la Universidad Militar Americana. Foto: AIR FORCE

El máximo jefe militar de Estados Unidos arribó el miércoles, 3 de junio a Caracas en su primera visita oficial a Venezuela para reunirse con altos dirigentes del gobierno interino venezolano cinco meses después de la captura de Nicolás Maduro.

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El jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, “participó en conversaciones bilaterales con altos dirigentes del gobierno interino”, además de visitar “la Unidad de Refuerzo de Seguridad de la Infantería de Marina de la Embajada”, informó en un comunicado el portavoz del Estado Mayor, Joe Holstead.

La visita se produce en ausencia de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien se encuentra en una visita en India.

El jefe del Comando Sur Francis Donovan ha visitado dos veces Venezuela, tras la captura de Maduro el 3 de enero durante una incursión de fuerzas estadounidenses que incluyó bombardeos en la capital venezolana y zonas aledañas.

La última visita de Donovan al país caribeño fue el 23 de mayo durante un simulacro de emergencia con dos aeronaves militares en la embajada de Estados Unidos en Caracas. El jefe del Comando Sur llegó a bordo de una de ellas.

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Las visitas de altos funcionarios estadounidenses ocurren en medio del restablecimiento de relaciones entre Caracas y Washington el 5 de marzo, rotas durante siete años por Maduro.

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ARLINGTON, VIRGINIA - JUNE 22: Chairman of the Joint Chiefs of Staff Air Force Gen. Dan Caine discusses the mission details of a strike on Iran during a news conference at the Pentagon on June 22, 2025 in Arlington, Virginia. U.S. President Donald Trump gave an address to the nation last night after three Iranian nuclear facilities were struck by the U.S. military. (Photo by Andrew Harnik/Getty Images)
El general de la Fuerza Aérea Dan Caine, presidente del Estado Mayor Conjunto, explica los detalles de la misión de un ataque contra Irán durante una conferencia de prensa en el Pentágono el 22 de junio de 2025 en Arlington, Virginia Foto: Getty Images

Rodríguez, que gobierna bajo fuerte presión de Estados Unidos, ha impulsado reformas en las leyes de hidrocarburos y minería favorables a la inversión extranjera.