La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, inicia este miércoles una visita oficial a India que se extenderá hasta el 7 de junio, con la cooperación petrolera como eje central de la agenda.

El encuentro bilateral con el primer ministro Narendra Modi dominará los cinco días de visita, en los que también se explorarán vías de cooperación en comercio, inversión, productos farmacéuticos, salud, transporte y energías renovables, según confirmó el portavoz de la cancillería india, Randhir Jaiswal. Es la primera visita oficial de Rodríguez a Asia desde que asumió la presidencia interina en enero.

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India fue el segundo mayor importador de petróleo venezolano en mayo, con compras de 427.000 barriles diarios, solo superada por Estados Unidos. El salto es notable: en abril las compras alcanzaban los 283.000 barriles diarios, lo que representa un incremento del 50% en apenas un mes.

El primer ministro de la India, Narendra Modi. Foto: AP / Michael Varaklas

Venezuela se ha convertido en el cuarto mayor proveedor de petróleo de India durante abril y mayo, situándose solo detrás de Rusia, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí. La empresa india Reliance Industries se ha convertido en uno de los tres mayores compradores de crudo venezolano en los últimos meses.

El contexto que explica ese repunte es la guerra en Oriente Medio. Tras el bloqueo en el estrecho de Ormuz, India enfrenta una aguda crisis de suministro que ha acelerado la búsqueda de fuentes alternativas de crudo. Venezuela, con alrededor del 17% de las reservas mundiales de petróleo, se convirtió en la opción más conveniente para sustituir el déficit generado por el conflicto.

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El propio Trump había anunciado en febrero un acuerdo con Modi para que India adquiriera crudo venezolano en lugar de comprarlo a Irán, en el marco de un esquema de reducción de aranceles.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, habla durante una marcha en Caracas el 30 de abril de 2026 Foto: AFP

En virtud del acuerdo alcanzado tras la captura de Maduro en enero, Washington controla los ingresos procedentes de las ventas de petróleo venezolano a través de cuentas bancarias administradas por el Departamento del Tesoro, y las condiciones comerciales también se ajustan a sus directrices.

Eso convierte la visita de Rodríguez a Nueva Delhi en una operación diplomática que, en la práctica, responde también a la arquitectura diseñada desde Washington para el petróleo venezolano.

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La propia Rodríguez no había confirmado ni desmentido públicamente la visita antes del anuncio del gobierno indio, aunque el secretario de Estado Marco Rubio ya había adelantado el viaje el 21 de mayo, señalando que buscaría acuerdos petroleros. Rodríguez viajará acompañada por los ministros de Exteriores, Economía y Finanzas, Ciencia y Tecnología, Comunicación e Información, y Transporte.

La gira a India busca socios energéticos en Asia mientras avanza el proceso de normalización con Washington. En lo que va de 2026, Rodríguez ha visitado Madrid, Miami y Washington, y ha recibido en Caracas a delegaciones de Estados Unidos, Arabia Saudita y ahora India, en una ofensiva diplomática orientada a atraer inversión y abrir mercados para el petróleo venezolano.

Con información de AFP.