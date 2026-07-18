Trabajadora de hotel perdió el control y terminó lanzando objetos contra turistas; todo quedó grabado

Una situación se presentó en una de las zonas de restaurante del complejo turístico en Punta Cana, República Dominicana, donde decenas de huéspedes disfrutaban de su comida cuando la situación cambió de forma repentina. De acuerdo con imágenes difundidas en redes sociales, la trabajadora comenzó a arrojar distintos objetos hacia las mesas ocupadas por los visitantes, según lo reseñado por medios locales.

Hombre se escondió en una nevera para evitar ser detenido por la policía y el video se hizo viral

De acuerdo con las imágenes registradas por varios testigos, el altercado habría comenzado luego de que un grupo de huéspedes solicitara atención a la empleada del establecimiento. Instantes después, la trabajadora reaccionó de manera inesperada y empezó a lanzar distintos objetos que se encontraban a su alrededor hacia los comensales, desatando miedo entre quienes se encontraban en el restaurante.

Aunque en redes sociales algunos usuarios han especulado sobre un posible episodio relacionado con su estado de salud, hasta el momento no existe información oficial que confirme las causas de su comportamiento.

Aunque en redes sociales algunos usuarios han especulado sobre un posible episodio relacionado con su estado de salud, hasta el momento no existe información oficial. Foto: API

Los momentos de mayor tensión se concentraron en la zona de exhibición de alimentos, donde un turista que vestía bermudas y una camisa playera recibió varios de los objetos lanzados durante el incidente. En la grabación se observa cómo el hombre intenta protegerse mientras otros huéspedes acuden en su ayuda.

Además de lanzar objetos contra los comensales, la trabajadora también arremetió verbalmente con varios de los huéspedes. Aunque el audio del video presenta algunas dificultades para escucharse con claridad, en la grabación se distingue una frase dirigida a una turista: “Una mujer que está trabajando eso no se lo merece”.

Escándalo en hotel de la cadena Palace de Punta Cana, República Dominicana, en donde una colaboradora del área de cafetería perdió la paciencia en contra de unos huéspedes, al parecer porque uno de ellos le faltó al respeto.



La cadena hotelera no ha dicho nada al respecto.… pic.twitter.com/KTb4cKwmX9 — Vigia Ciudadano (@VigiaCiudadano7) July 18, 2026

El incidente se prolongó durante varios instantes hasta que un integrante del equipo de seguridad del complejo hotelero intervino para contener a la empleada y poner fin a la situación. La persona permitió controlar el episodio y evitar que la confrontación continuara escalando frente a los turistas.

Tampoco se conocen las medidas que fueron adoptadas respecto a la trabajadora involucrada ni si se inició algún procedimiento interno tras el altercado. De igual manera, permanece sin confirmarse si las autoridades competentes fueron notificadas para adelantar una investigación que permita esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.