Rusia y Ucrania suspenden ataques ante la visita de la delegación de Estados Unidos

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ordenó este sábado la suspensión por tres días de los ataques contra Kiev por los preparativos y las reuniones con los enviados estadounidenses, Steve Witkoff y Jared Kushner, que buscan relanzar el proceso de negociación con una visita a Moscú y a Kiev.

Trump advierte que sus enviados a Ucrania viajan con un plan para “acabar con la guerra” con Rusia

“En efecto, se recibió dicha información. El Comandante Supremo en Jefe, el presidente Vladimir Putin, dio órdenes de no atacar Kiev durante tres días, a partir de la medianoche de hoy”, afirmó el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, en declaraciones a la agencia rusa Interfax.

Peskov enmarcó este paso en “la preparación y el desarrollo de los contactos estadounidenses en Kiev” y confirmó que Kushner y Witkoff se reunirá este mismo sábado con Putin. “Sí. Esa reunión está prevista para hoy”, indicó.

El portavoz de Putin confirmó además indirectamente que el siguiente desplazamiento de Witkoff y Kushner será Kiev, porque ante la pregunta de por qué primero Moscú y después Kiev, respondió que “es una cuestión para los negociadores de Washington”.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, también ordenó este sábado suspender los ataques contra Moscú hasta el lunes, después de que el jefe del Kremlin, Vladimir Putin, hiciera lo propio con Kiev, debido a la visita de los emisarios de la Casa Blanca.

“Acabo de hablar con los enviados del Presidente de los Estados Unidos. Ya han comenzado a trabajar con el lado ruso hoy. A partir del momento de esta conversación, estamos listos para observar un alto el fuego en los ataques aéreos contra las ciudades involucradas en el proceso de negociación. Desde ahora hasta el final del sábado, así como el domingo y el lunes, Ucrania está lista para abstenerse de ataques contra Moscú”, señaló.

Zelenski había denunciado este sábado una serie de ataques rusos al aeropuerto de Kiev y el de Borispol, asegurando que son intentos de Rusia de boicotear la diplomacia cuando se espera el desplazamiento de los enviados de Estados Unidos para relanzar el proceso de negociaciones.

Enviados de Trump ya están en Moscú

Los emisarios estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner se encuentran este sábado en Moscú para hablar de un plan con el que poner fin a más de cuatro años de contienda entre Rusia y Ucrania.

Por primera vez desde que empezaron a ejercer de mediadores en este conflicto, Kushner y Witkoff tienen previsto viajar después por primera vez a Kiev.

Según el presidente ucraniano, los emisarios estadounidenses “ya han comenzado a trabajar con la parte rusa hoy”.

Los enviados estadounidenses fueron recibidos en el aeropuerto moscovita de Vnúkovo por el emisario ruso para los asuntos económicos, Kirill Dmitriev, informaron las agencias de prensa TASS y RIA Novosti.

Desde su regreso a la Casa Blanca a principios de 2025, Trump ha emprendido varios ciclos de negociaciones para intentar encontrar una salida al conflicto, el más mortífero en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

Pero hasta ahora los esfuerzos no han dado ningún resultado tangible, y en las últimas semanas se recrudecieron los ataques rusos a Ucrania, y las represalias de Kiev en suelo ruso.

Llevan “una propuesta”

“Llevan consigo una propuesta para terminar la guerra”, dijo Trump a los periodistas. “Los enviamos para ver si podemos lograr algo, y puede que haya una buena posibilidad de que lo consigamos”.

El octogenario líder republicano atribuyó la guerra, que comenzó con el lanzamiento de una ofensiva rusa a gran escala contra Ucrania en febrero de 2022, a un “problema de personalidad” entre Zelenski y Putin.

La inusual visita que hizo la semana pasada a Moscú el director de la CIA, John Ratcliffe, había suscitado numerosas especulaciones.

Según el Kremlin, se reunió con los servicios de inteligencia rusos. Trump calificó este desplazamiento de “semi rutinario”.

Guerra de desgaste

Los esfuerzos diplomáticos en esta contienda se habían estancado debido a la guerra de Washington con Irán.

El renovado impulso llega en un momento en que Rusia y Ucrania se castigan mutuamente con ataques de misiles y drones de largo alcance, lo que ha elevado las bajas civiles a niveles inéditos desde el inicio de los combates hace más de cuatro años.

El presidente Zelenski denunció el sábado que, a su juicio, estaba claro que “estos ataques rusos a los aeropuertos son una reacción a las conversaciones y los preparativos de cara a que la parte estadounidense pueda viajar a Ucrania por vía aérea, o aterrizar en los aeropuertos de Kiev o de Borispil”.

Horas antes del anuncio de Trump, un dron ruso atacó la sede del servicio de seguridad ucraniano SBU en el centro de Kiev.

Oleksander Ganzha, jefe de la administración militar regional de Dnipropetrovsk, dijo que un ataque ruso mató a cuatro personas e hirió a cinco en la ciudad suroriental de Kamianske.

Zelenski advirtió el miércoles que el espacio aéreo ruso sería “completamente inseguro” y estaría lleno de drones ucranianos mientras Moscú continuara su guerra.

*Con información de AFP y Europa Press