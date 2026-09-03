La embajada de la Federación de Rusia en Colombia se pronunció este jueves, 3 de septiembre, sobre la situación de los helicópteros Mi-17 de la Aviación del Ejército Nacional y manifestó nuevamente su disposición para trabajar con las autoridades colombianas en la reparación y mantenimiento de estas aeronaves.

Abogado de Kiko Gómez niega relación con disparo contra la Procuraduría y pide respeto a la presunción de inocencia

El pronunciamiento se produjo después de recientes publicaciones sobre el estado de la flota. En su comunicado, la representación diplomática sostuvo que Rusia ha mantenido su voluntad de garantizar los trabajos necesarios para recuperar los helicópteros.

Sin embargo, uno de los puntos más fuertes del mensaje estuvo dirigido a las decisiones adoptadas durante el gobierno anterior. Según la Embajada, se intentó recuperar la operatividad de helicópteros que estaban fuera de servicio mediante contratistas de terceros países que, asegura, no estaban autorizados para realizar esas labores.

“Los fallidos intentos del Gobierno anterior de recuperar la operatividad de los helicópteros parados con ayuda de contratistas no autorizados de terceros países no brindaron solución alguna”, señaló la Embajada.

La representación rusa agregó que esas actuaciones habrían puesto en riesgo importantes recursos económicos y, según su versión, derivaron en procesos penales contra personas involucradas.

Rusia pone sobre la mesa millonaria inversión

El comunicado también llamó la atención sobre los recursos que Colombia destinó tanto a la adquisición de los helicópteros como al proyecto para construir un centro especializado en reparación y mantenimiento de los Mi-17 en Tolemaida.

Según la Embajada rusa, esa iniciativa nunca llegó a concluirse y el valor total de los recursos destinados al denominado proyecto offset alcanzó casi 90 millones de dólares.

“Esta tragedia apenas está iniciando”: alcalde de Cali anuncia que comenzarán a demoler edificios que no pueden salvarse tras el terremoto

Para Rusia, la situación actual pone en entredicho no solamente esa inversión, sino también los recursos que originalmente fueron destinados a mantener y fortalecer la capacidad de operación de esta flota.

#Mundo| La Embajada de Rusia en Bogotá reiteró la voluntad de reanudar la cooperación con el gobierno colombiano para adelantar la reparación y el mantenimiento de los helicópteros Mi-17 tras ‘los fallidos intentos del Gobierno anterior de recuperar la operatividad (…) con ayuda… pic.twitter.com/EUrai4WeMV — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) September 4, 2026

¿Quién puede reparar los Mi-17?

Otro de los puntos centrales del pronunciamiento tiene que ver con quiénes estarían facultados para intervenir estas aeronaves. La Embajada sostuvo que los servicios de reparación con garantía deben ser realizados por compañías certificadas por el fabricante.

En el caso de los Mi-17, identificó al Centro Nacional de Fabricación de Helicópteros M.L. Mil y N.I. Kamov como la entidad encargada de dicha certificación.

El mensaje termina dejando abierta una puerta para un nuevo acercamiento entre Bogotá y Moscú alrededor de la flota: “La parte rusa reafirma su disposición de reanudar la cooperación bilateral en este asunto”.

De concretarse un acercamiento, corresponderá al Gobierno colombiano definir los pasos frente a la recuperación de estas aeronaves y las condiciones bajo las cuales podría retomarse la cooperación técnica con Rusia.