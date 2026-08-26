Trump habló sobre viaje secreto del director de la CIA a Rusia, mientras crecen los rumores en redes sociales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha calificado de “rutinaria” la visita a la capital de Rusia, Moscú, del director de la CIA, John Ratcliffe, en una visita sorpresa que se produce en medio de las tensiones de Washington con Irán y con las negociaciones de paz para Ucrania completamente estancadas.

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“Está ahí y es algo casi rutinario: odio decepcionar a la gente. Nos gustaría ver un final a la guerra en Ucrania; es una guerra que nunca habría comenzado si yo fuera presidente”, ha señalado durante una entrevista con el presentador de radio conservador Glenn Beck.

El mandatario negó que Ratcliffe haya viajado a Moscú para lanzar una advertencia directa al Kremlin sobre las líneas rojas de la OTAN, especialmente ante una eventual agresión o desestabilización directa, una teoría que ha cobrado fuerza a la luz del viaje que realizó a Rusia el entonces director de la CIA William Burns unos meses antes de que comenzara la invasión rusa de Ucrania.

JUST IN - President Trump says CIA director Ratcliffe was on 'semi routine' mission in Moscow, Russia pic.twitter.com/drIAclDG7w — Insider Paper (@TheInsiderPaper) August 26, 2026

Asimismo, Trump ha descartado que el jefe de la CIA se encuentre en Moscú para alertar a Rusia sobre los posibles riesgos que asumiría si ayuda a Irán a eludir las nuevas sanciones. “No es ninguna de las anteriores”, ha dicho durante la entrevista.

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, confirmó en la víspera que Ratcliffe no tenía prevista una reunión con el presidente ruso, Vladimir Putin. “Todo lo que puedo decir es que ha habido contactos a través de los servicios de Inteligencia”, dijo.

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Su viaje se produce tan solo un día después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunciara una batería de sanciones contra Teherán y en un contexto de parálisis de las negociaciones para poner fin a la guerra de Ucrania.

“Hubo contactos entre servicios secretos, pero no se produjo ningún encuentro con el presidente ruso”, declaró Peskov a varios medios, entre ellos la AFP. El portavoz calificó de “positivos” dichos contactos, sin detallar el contenido de las conversaciones.

Vladimir Putin junto al portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. (Foto: AFP) Foto: AFP

También consideró que “todavía es demasiado pronto para decir en qué medida esto tendrá repercusiones en el proceso destinado a sacar a las relaciones (ruso-estadounidenses) de la crisis”.

Por el momento no está previsto ningún otro contacto futuro, afirmó.

Washington no se pronunció hasta ahora sobre esta visita de Ratcliffe a Moscú, la primera conocida desde que asumió el cargo en 2025.

John Ratcliffe, director de la CIA. Foto: Getty Images

Un avión militar estadounidense despegó el martes por la mañana de la capital letona, Riga, con destino a Moscú, antes de realizar el trayecto inverso por la tarde, según datos del sitio de seguimiento de vuelos Flightradar24.