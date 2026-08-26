¿El ayatolá Mojtaba Jamenei está vivo? Esto reveló Donald Trump al respecto

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el miércoles que cree que el líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, quien no ha sido visto en público desde que asumió el cargo tras el asesinato de su padre en febrero, sigue con vida.

“No creo que esté muerto. Resultó gravemente herido. El lado izquierdo de su cuerpo, el brazo, la pierna, todo. Resultó gravemente herido. Pero no creo que esté muerto”, dijo Trump en una entrevista con el locutor de radio conservador Glenn Beck.

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Oficialmente, Jamenei sigue dirigiendo su país bajo ataque de Estados Unidos e Israel. Sin embargo, su ausencia pública y el ascenso al poder de figuras veteranas de los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico del régimen, han alimentado las especulaciones de que está muerto o de que no tiene el control pleno del poder en el país.

Mojtaba Jamenei, líder supremo de Irán. Foto: NurPhoto via Getty Images

Su padre y antecesor, el ayatolá Alí Jamenei, murió en un bombardeo al inicio de la ofensiva estadounidense-israelí como parte de la Operación Furia Épica. Junto a él murieron una hija, una nieta, una nuera y un yerno. Tras el fallecimiento de Jamenei, el Gobierno anunció 40 días de luto y meses después realizó el funeral de Estado.

Trump, quien ya ha proclamado su victoria sobre Irán en múltiples ocasiones, pero sigue sin lograr la apertura de la ruta marítima de Ormuz ni puede obligar a Irán a entregar sus materiales nucleares, afirmó nuevamente que la presión militar y económica está funcionando. “Esas cosas están encaminadas hacia una gran victoria”, dijo. “Vamos a tener una gran victoria aquí muy pronto”, agregó.

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Trump insistió además en que el estrecho de Ormuz, donde las fuerzas iraníes han perturbado y en gran medida bloqueado el tráfico marítimo, está de hecho completamente abierto, esto a pesar de las informaciones que contradicen al presidente estadounidense.

Donald Trump y Alí Jamenei. Foto: Getty Images

“El estrecho está abierto. Ahora hacemos pasar muchos barcos por el estrecho”, dijo. “No podemos permitir que Irán tenga un arma nuclear. De eso se trata todo. Eso es el 99,9 %. No podemos permitirlo porque están locos y la van a usar”, afirmó, antes de añadir que ya lo detuvo “dos veces”.

Las negociaciones para poner fin a la guerra entre Irán y Estados Unidos se encuentran en un punto muerto. El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, afirmó este miércoles que Estados Unidos no obtendría “nada” con sus nuevas presiones económicas.

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Por su parte, el secretario estadounidense del Tesoro, Scott Bessent, presentó el lunes un plan destinado a “asfixiar económicamente” a Irán, reforzando las amenazas de sanciones estadounidenses y advirtiendo a los países que no participen en esta campaña.

Las autoridades iraníes han rechazado el impacto de estas nuevas medidas, después de haber soportado ya duras sanciones durante varias décadas.

*Con información de AFP.