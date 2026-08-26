Al menos 19 personas murieron este miércoles en Nepal por una crecida devastadora de un río en la frontera con China y las autoridades nepalíes reportaron que 384 turistas, 291 de ellos extranjeros, seguían sin ser localizados horas después de la catástrofe.

Un torrente de lodo y escombros se desbordó de un río, sepultando edificios y desencadenando una búsqueda frenética para encontrar a supervivientes entre los escombros.

Los medios estatales chinos informaron de “numerosas víctimas” a causa de un deslizamiento de tierra en una zona fronteriza con Nepal, en la región vecina del Tíbet, y el presidente, Xi Jinping, ordenó una operación de rescate “a gran escala”.

En las imágenes compartidas por la policía de Nepal podía verse un río desbordado, barriendo a su paso varias casas en el distrito de Rasuwa. En otra imagen, de AFP, se apreciaba una vivienda rodeada de barro.

Una inundación masiva azotó el distrito de Rasuwa, al norte de Nepal, el 26 de agosto, causando daños en carreteras e infraestructura eléctrica mientras las autoridades se esforzaban por evaluar la magnitud de la destrucción. Foto: AFP

Al menos 19 cuerpos han sido recuperados tras las inundaciones, indicó la policía de Nepal, que añadió que también había “varios agentes que estaban fuera de contacto”.

“Vi cómo las aguas se llevaban por delante ocho o nueve camiones, además de casas y personas”, contó Suman Chalise, un profesor de 34 años, en la localidad nepalí de Nuwakot. “Fue absolutamente desgarrador (…) Fui testigo de una devastación de tal magnitud que nunca había visto nada igual”, añadió.

La Oficina de Turismo de Nepal informó que, según un registro preliminar, elaborado por agencias y recibido de empresas de turismo y viajes, ha identificado a 384 viajeros, incluidos 291 ciudadanos extranjeros y 93 ciudadanos nepaleses, reportados como desaparecidos en las zonas afectadas.

La inundación golpeó Syabrubesi, el punto de partida de la popular ruta de senderismo de Langtang, así como otras zonas utilizadas por viajeros para la peregrinación hindú a Kailash Mansarovar.

Un torrente de agua turbia inunda el río Trishuli tras las repentinas crecidas en el distrito nepalí de Nuwakot el 26 de agosto de 2026. Foto: AFP

Un portavoz de la policía había dicho a la AFP que las autoridades desconocían el alcance de los daños, pero aseguró que habían “alertado a las personas que se encuentran cerca de la ribera del río para que se alejen”.

Raju Bhadel, de 56 años, contó que recibió una llamada de su cuñado durante la mañana. “Estaban llorando y dijeron que su casa fue arrasada. Tres miembros de la familia fueron rescatados, pero su hermano sigue desaparecido”, afirmó.

Las inundaciones y los deslaves son frecuentes durante la temporada del monzón, durante el verano boreal en Nepal y en todo el sur de Asia. Según los científicos, el cambio climático aumenta la intensidad y la frecuencia de este tipo de fenómenos, aunque se estudia la incidencia de un sismo en la zona.

La cadena estatal china CCTV informó el miércoles que “un deslizamiento de tierra en el lado nepalí provocó numerosas víctimas y desaparecidos en el puerto de Gyirong”, el paso que conecta la región autónoma del Tíbet con Nepal.

Con información de AFP.