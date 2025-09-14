Suscribirse

Una mujer quedó al mando de Nepal tras las protestas que dejaron el parlamento en llamas y tumbaron a su antecesor

Se trata de Sushila Karki, de 73 años y expresidenta del Tribunal Supremo. “Mi nombre fue traído desde las calles”, dijo.

Redacción Semana
14 de septiembre de 2025, 2:48 p. m.
Sushila Karki: "Lo que este grupo exige es el fin de la corrupción, buen gobierno e igualdad económica". | Foto: AFP

La nueva primera ministra interina de Nepal prometió este domingo escuchar las demandas de los manifestantes para poner fin a la corrupción, tras unas protestas que dejaron más de 70 muertos.

El país himalayo, de 30 millones de habitantes, fue escenario a inicios de semana de violentas protestas antigubernamentales, que terminaron con el Parlamento en llamas y la dimisión del primer ministro.

Manifestantes en el edificio del parlamento de Nepal tras incendiarlo en protesta contra la prohibición de redes sociales y la corrupción. Katmandú, martes 9 de septiembre de 2025.
Manifestantes en el edificio del parlamento de Nepal tras incendiarlo en protesta contra la prohibición de redes sociales y la corrupción. Katmandú, martes 9 de septiembre de 2025. | Foto: Foto: AP / Prakash Timalsina

“Tenemos que actuar de acuerdo con el pensamiento de la ‘Generación Z’”, el nombre con el que se conoce el movimiento de protesta, formado en su mayoría por jóvenes, dijo Sushila Karki.

“Lo que este grupo exige es el fin de la corrupción, buen gobierno e igualdad económica”, añadió Karki, que asumió el cargo el viernes de forma interina tras la caída del primer ministro K. P. Sharma Oli.

Contexto: FOTOS | En Nepal la tiranía comunista pretendió cerrar las redes sociales y así terminó

Más del 20 % de los jóvenes nepaleses de entre 15 y 24 años están desempleados, según datos del Banco Mundial, mientras que el PIB anual por habitante roza los 1.450 dólares.

“Desde las calles”

Karki, de 73 años y expresidenta del Tribunal Supremo, guardó un minuto de silencio el domingo por los fallecidos durante los disturbios.

Luego celebró varias reuniones en el complejo gubernamental de Singha Durbar, donde varios edificios fueron incendiados durante las protestas que empezaron el pasado lunes.

Al menos 72 personas murieron en las manifestaciones y 191 resultaron heridas, informó el secretario del gobierno, Eaknarayan Aryal. El balance anterior era de 51 fallecidos.

El nombramiento de Karki, conocida por su independencia, se produjo tras intensas negociaciones del jefe del ejército, el general Ashok Raj Sigdel, y del presidente Ram Chandra Paudel.

Un manifestante envuelto en la bandera nacional de Nepal prende fuego a un vehículo del gobierno en Mahendrapool en Pokhara, Nepal, el 9 de septiembre de 2025, durante una manifestación encabezada por la Generación Z contra la prohibición del gobierno de las redes sociales, mientras presiona por oportunidades de empleo, buena gobernanza y libertad de expresión. (Foto de Yunish Gurung/NurPhoto) (Foto de Yunish Gurung/NurPhoto vía AFP)
Un manifestante envuelto en la bandera nacional de Nepal prende fuego a un vehículo del gobierno en Mahendrapool en Pokhara, Nepal. | Foto: NurPhoto via AFP

Las conversaciones también incluyeron encuentros con representantes del movimiento juvenil de protesta. Miles de jóvenes utilizaron la aplicación Discord para proponer a Karki como líder.

“La situación en la que he llegado no la he buscado. Mi nombre fue traído desde las calles”, dijo la nueva primera ministra.

Poco después de su nombramiento, el Parlamento quedó disuelto y se fijaron elecciones para el 5 de marzo de 2026.

“De ningún modo permaneceremos aquí más de seis meses, cumpliremos con nuestras responsabilidades y nos comprometemos a traspasar el poder al próximo parlamento y a los ministros”, agregó en un discurso.

Muchos nepalíes de a pie se mostraron confiados con que el gobierno traiga un cambio, pero se dijeron conscientes de que el desafío es grande.

“La lista de responsabilidades y de asuntos que tiene pendientes este gobierno no es fácil”, indicó Satya Narayan, una verdulera de 69 años del pueblo de Pharping, a una hora de la capital.

El fuego arrasa Singha Durbar, el principal edificio administrativo del gobierno de Nepal, en Katmandú el 9 de septiembre de 2025, un día después de una represión policial contra las manifestaciones por la prohibición de las redes sociales y la corrupción por parte del gobierno. Jóvenes manifestantes nepalíes prendieron fuego al parlamento el 9 de septiembre mientras el veterano primer ministro obedecía a multitudes furiosas para renunciar, un día después de una de las represiones más mortíferas en años en la que murieron al menos 19 personas. (Foto de Prabin RANABHAT / AFP)
El fuego arrasa Singha Durbar, el principal edificio administrativo del gobierno de Nepal, en Katmandú el 9 de septiembre de 2025, un día después de una represión policial contra las manifestaciones. | Foto: AFP

“También necesita garantizar la unidad y la armonía en el país”, añadió.

El ejército redujo su presencia en las calles, pero más de 12.500 presos que escaparon de las cárceles durante los disturbios siguen fugados y representan un problema más de seguridad.

Líderes regionales felicitaron a Karki, como el primer ministro indio, Narendra Modi, que afirmó apoyar “la paz, el progreso y la prosperidad” de Nepal; y la cancillería china, que apostó por “impulsar las relaciones” entre China y Nepal.

*Reportaje de AFP.

