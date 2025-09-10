FOTOS | En Nepal la tiranía comunista pretendió cerrar las redes sociales y así terminó

Cientos de manifestantes incendiaron el martes el Parlamento de Nepal pese a la dimisión del primer ministro, en medio de las protestas contra el gobierno que el lunes dejaron al menos 19 muertos.

“Cientos de personas ingresaron al recinto del Parlamento y prendieron fuego al edificio principal”, declaró a AFP un portavoz de la secretaría de la Cámara, Ekram Giri.

Imágenes difundidas en las redes sociales muestran una espesa columna de humo envolviendo el edificio, en el corazón de Katmandú, la capital nepalí. Las manifestaciones empezaron el lunes para protestar contra la decisión del gobierno de bloquear las redes sociales y para denunciar la corrupción.

El fuego arrasa Singha Durbar, el principal edificio administrativo del gobierno de Nepal, en Katmandú el 9 de septiembre de 2025, un día después de una represión policial contra las manifestaciones por la prohibición de las redes sociales y la corrupción por parte del gobierno. Jóvenes manifestantes nepalíes prendieron fuego al parlamento el 9 de septiembre mientras el veterano primer ministro obedecía a multitudes furiosas para renunciar, un día después de una de las represiones más mortíferas en años en la que murieron al menos 19 personas. (Foto de Prabin RANABHAT / AFP) | Foto: AFP

Al menos 19 personas murieron, y según Amnistía Internacional, la policía usó munición real contra los manifestantes. Las autoridades levantaron luego el bloqueo, que afectó entre otros a Facebook, YouTube, X y LinkedIn, acusados de no haberse registrado antes las autoridades en el plazo establecido.

El martes, a pesar del toque de queda, grupos de jóvenes manifestantes salieron a las calles de Katmandú y arremetieron durante todo el día contra edificios públicos y residencias de dirigentes políticos.

KATMANDÚ, NEPAL, 9 DE SEPTIEMBRE: Un hombre cuelga una bandera del animé 'One Piece', mientras el humo y las llamas se elevan desde Singha Durbar después de que la gente prendió fuego a Singha Durbar, la sede de las oficinas de varios ministros del gobierno de Nepal en Katmandú, Nepal, el 9 de septiembre de 2025. Al menos 19 personas murieron y decenas resultaron heridas el 8 de septiembre durante la manifestación contra la corrupción y la prohibición de las redes sociales por parte del gobierno. Sunil Pradhan / Anadolu (Foto de Sunil Pradhan / Anadolu vía AFP) | Foto: Anadolu via AFP

Algunos lograron apoderarse de las armas de fuego de los policías encargados de proteger el complejo gubernamental de Singha Durbar, según constató un periodista de AFP.

KATMANDÚ, NEPAL, 9 DE SEPTIEMBRE: Humo y llamas se elevan desde Singha Durbar después de que la gente prendió fuego a Singha Durbar, la sede de las oficinas de varios ministros del gobierno de Nepal en Katmandú, Nepal, el 9 de septiembre de 2025. Al menos 19 personas murieron y decenas resultaron heridas el 8 de septiembre durante la manifestación contra la corrupción y la prohibición de las redes sociales por parte del gobierno. Sunil Pradhan / Anadolu (Foto de Sunil Pradhan / Anadolu vía AFP) | Foto: Anadolu via AFP

La residencia del primer ministro Sharma Oli, de 73 años, también fue incendiada, según un fotógrafo de AFP. El jefe de gobierno anunció su dimisión a mediodía “con el fin de dar nuevos pasos hacia una solución política”, declaró en una carta dirigida al presidente Ramchandra Paudel.

Un manifestante envuelto en la bandera nacional de Nepal prende fuego a un vehículo del gobierno en Mahendrapool en Pokhara, Nepal, el 9 de septiembre de 2025, durante una manifestación encabezada por la Generación Z contra la prohibición del gobierno de las redes sociales, mientras presiona por oportunidades de empleo, buena gobernanza y libertad de expresión. (Foto de Yunish Gurung/NurPhoto) (Foto de Yunish Gurung/NurPhoto vía AFP) | Foto: NurPhoto via AFP

“El futuro nos pertenece”

“El Gobierno ha caído, los jóvenes han ganado y tomado el control del país”, se alegró un manifestante, Sudan Gurung. “El futuro es nuestro”, sentenció.

Manifestantes nepalíes incendiaron el Palacio Presidencial en el segundo día de la protesta contra la corrupción, que se volvió violenta cuando la policía utilizó fuerza letal el 9 de septiembre de 2025. Al menos 19 manifestantes mueren en un solo día cuando las fuerzas de seguridad abren fuego contra manifestantes de la Generación Z en varios distritos de Nepal el 8 de septiembre de 2025. La policía utiliza cañones de agua, gases lacrimógenos y munición real contra los manifestantes. La policía dispara mientras se refugia dentro del parlamento mientras los manifestantes irrumpen en el edificio y prenden fuego a la entrada. Las manifestaciones continúan en Katmandú y otras ciudades importantes, con manifestantes de la Generación Z manifestándose contra las restricciones de las redes sociales y la corrupción gubernamental. (Foto de Subaas Shrestha/NurPhoto) (Foto de Subaas Shrestha/NurPhoto vía AFP) | Foto: NurPhoto via AFP

Varios de los participantes, en su mayoría hombres jóvenes, ondeaban la bandera nacional mientras intentaban escapar de los cañones de agua desplegados por las fuerzas de seguridad.

Un manifestante grita consignas durante las protestas contra el asesinato de 19 personas tras manifestaciones anticorrupción durante un toque de queda en Katmandú, Nepal, el 9 de septiembre de 2025. (Foto de Safal Prakash Shrestha/NurPhoto) (Foto de Safal Prakash Shrestha/NurPhoto vía AFP) | Foto: NurPhoto via AFP

El aeropuerto de Katmandú permaneció abierto, aunque se cancelaron vuelos debido a la menor visibilidad causada por el humo de los incendios, declaró su portavoz, Rinji Sherpa.

En un comunicado publicado el martes, el presidente nepalí instó “a todos, incluidos los manifestantes, a cooperar para resolver pacíficamente la difícil situación del país” e “hizo un llamado a todas las partes para que actúen con moderación (...) y entablen negociaciones”.

El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos pidió diálogo y dijo estar “consternado” por la escalada de violencia. “Es importante que se escuchen las voces de los jóvenes”, declaró Volker Türk en un comunicado.

Sharma Oli, que también es jefe del Partido Comunista nepalí, inició su cuarto mandato como primer ministro el año pasado, después de que su formación integrara una coalición de gobierno junto al Congreso Nepalí, de centroizquierda.

El descontento no ha dejado de crecer en este país de 30 millones de habitantes a causa de la inestabilidad política, la corrupción y el bajo crecimiento económico.

La franja de edad de entre 15 y 40 años representa el 43 % de la población, según estadísticas oficiales, y el desempleo ronda el 10 %. El PIB per cápita es de apenas 1.447 dólares, según datos del Banco Mundial.

El país se convirtió en una república federal en 2008 después de una larga guerra civil y un acuerdo por el que los maoístas entraron en el gobierno, y la monarquía quedó abolida.

Ejército patrulla calles

El ejército de Nepal patrulla el miércoles las calles de la capital Katmandú tras la jornada de violentos disturbios del día anterior en la que manifestantes incendiaron el Parlamento y el primer ministro KP Sharma Oli renunció, constataron periodistas de la AFP.

El lunes pasado la policía nepalí reprimió violentamente una ola de protestas en contra la corrupción y una reciente decisión del gobierno de bloquear las redes sociales, en enfrentamientos que dejaron 19 muertos y cientos de heridos.

A pesar del restablecimiento de plataformas como Facebook, X o YouTube, la promesa de una investigación sobre la violencia policial y la salida de Oli, grupos de jóvenes manifestantes saquearon el martes edificios públicos y residencias de varios dirigentes.

El Parlamento fue quemado, así como la residencia del hasta entonces primer ministro, constataron periodistas de la AFP. “Esta mañana está todo tranquilo, el ejército está por todas las calles”, explicó el miércoles a la AFP un militar apostado en una barricada, que se negó a dar su identidad porque no está autorizado a hablar con la prensa.

Hasta el momento, no se ha publicado ningún balance de los disturbios. El ejército nepalí pidió el martes la calma a la población de este país himalayo de 30 millones de habitantes, y advirtió sobre “actividades que podrían llevar al país a los disturbios y la inestabilidad”.

Oli, de 73 años, que volvió al poder en 2024, dijo que dimitía “para que se puedan tomar medidas con vistas a una solución política”.

El presidente del país, Ramchandra Paudel, también instó a “todos, incluidos los manifestantes, a cooperar para resolver pacíficamente la difícil situación del país”. La ONU y la vecina India hicieron llamamientos a la calma y la moderación.