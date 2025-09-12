El mundo en imágenes: descubra los hechos más relevantes en esta selección de SEMANA

Un vehículo se incendia cerca del lugar donde explotó un camión de gasolina en la Ciudad de México, el miércoles 10 de septiembre de 2025.
Foto: AP / Tristan Velazquez
Una mujer camina bajo una fuerte lluvia en Barcelona, España, el jueves 11 de septiembre de 2025.
Foto: AP / Emilio Morenatti
Manifestantes del movimiento Block Everything se cubren de un cañón de agua en Lille, al norte de Francia, el miércoles 10 de septiembre de 2025.
Foto: AP / Jean-Francois Badias
Manifestantes en el edificio del parlamento de Nepal tras incendiarlo en protesta contra la prohibición de redes sociales y la corrupción. Katmandú, martes 9 de septiembre de 2025.
Foto: AP / Prakash Timalsina
Palestinos huyen del norte de Gaza con las pocas pertenencias que pueden cargar a lo largo de la carretera costera, el jueves 11 de septiembre de 2025, después de que el ejército israelí emitiera órdenes de evacuación desde la ciudad de Gaza.
Foto: AP / Jehad Alshrafi
Los miembros de un casteller forman un castell, o torre humana, durante las celebraciones del Día Nacional Catalán en Barcelona, España, el jueves 11 de septiembre de 2025.
Foto: AP / Emilio Morenatti
La gente juega al dominó en las calles de La Habana el miércoles 10 de septiembre de 2025, durante el apagón total ocurrido en Cuba esta semana.
Foto: AP / Ramon Espinosa
Una persona gira lana de acero mientras el Tribute in Light anual brilla en el cielo detrás del puente de Brooklyn, el jueves 11 de septiembre de 2025, en Nueva York.
Foto: AP / Adam Gray
Cómo quedó un edificio residencial en Kostiantynivka tras un ataque aéreo ruso en la región de Donetsk, Ucrania, el miércoles 10 de septiembre de 2025.
Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A.
Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.
Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los aquí aparezca, aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin idioma sin autorización escrita por su titular.
Síganos en redes
Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.