El mundo en imágenes: descubra los hechos más relevantes en esta selección de SEMANA

Manifestantes en el edificio del parlamento de Nepal tras incendiarlo en protesta contra la prohibición de redes sociales y la corrupción. Katmandú, martes 9 de septiembre de 2025.
Redacción Semana
12 de septiembre de 2025

