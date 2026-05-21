Dos récords mundiales se batieron en el Everest y miles de viajeros suben “como hormigas”

Un alpinista nepalí apodado “el hombre del Everest”, Kami Rita Sherpa, batió un nuevo récord al escalar el Everest por 32ª vez, mientras que Lhakpa Sherpa superó su propia marca femenina en su undécima ascensión.

En esta fotografía tomada el 2 de mayo de 2021, el alpinista nepalí Kami Rita Sherpa posa durante una entrevista con la AFP en el campamento base del Everest en la región del Monte Everest en el distrito de Solukhumbu, mientras Sherpa alcanzaba el 7 de mayo la cumbre del Monte Everest por 25ª vez, batiendo su propio récord de mayor número de cumbres de la montaña más alta del mundo. (Foto de Prakash MATHEMA / AFP) Foto: AFP

“Es un nuevo hito en la historia del alpinismo en Nepal”, declaró Himal Gautam, portavoz del Ministerio de Turismo nepalí.

Kami Rita Sherpa, de 56 años, alcanzó la cima del Everest, de 8.849 metros de altura, por primera vez en 1994 mientras trabajaba para una expedición comercial. Desde entonces lo ha repetido casi todos los años guiando a clientes.

La alpinista nepalí Lhakpa Sherpa reacciona al llegar a un aeropuerto después de su exitosa décima cumbre del Monte Everest, en Katmandú el 17 de mayo de 2022. (Foto de BIKASH KARKI / AFP) Foto: AFP

Lhakpa Sherpa, de 52 años, apodada “la reina de la montaña”, se convirtió en 2000 en la primera mujer nepalí en lograr la ascensión y el descenso de la cima más alta del mundo. “Sus récords motivan a otros alpinistas”, añadió Himal Gautam.

El entusiasmo por el alpinismo ha convertido esta disciplina en una actividad lucrativa, desde la primera ascensión a la cima del Everest, en 1953, por Edmund Hillary y Tenzing Norgay Sherpa.

Nepal ha expedido esta temporada un número récord de 492 permisos para escalar el Everest. Se ha instalado una auténtica ciudad de tiendas de campaña a los pies de la montaña para los alpinistas y el personal de apoyo.

Montañeros practican en la cascada helada de Khumbu mientras se preparan para subir a la cima del monte Everest, Nepal, el 2 de mayo de 2026. (AP Foto/Pasang Rinzee Sherpa) Foto: AP Photo/Pasang Rinzee Sherpa

Los montañeros participan en una sesión de entrenamiento en la cascada de hielo de Khumbu mientras se preparan para su ascenso a la cima del Monte Everest, Nepal, el sábado 9 de mayo de 2026. (Foto AP/Pasang Rinzee Sherpa) Foto: AP

Como la mayoría de los alpinistas escalan con la ayuda de al menos un guía nepalí, se espera que unos mil escaladores se dirijan hacia la cima del Everest en los próximos días.

Este gran número de escaladores hace que, cada año, se tema una masificación, sobre todo cuando las malas condiciones meteorológicas reducen el periodo propicio para la ascensión.

Récord en autorizaciones

Nepal anunció el 8 de mayo de 2026 haber emitido un récord de 492 permisos para escalar el Monte Everest.

“Hemos emitido un número históricamente alto de permisos para el Sagarmatha”, dijo Himal Gautam, portavoz del departamento de turismo, a AFP, en una referencia al parque donde se sitúa el Everest.

Un equipo de alpinistas altamente cualificados, conocidos en Nepal como “médicos de la cascada de hielo”, comenzó a fijar cuerdas y escaleras en el Everest en abril, para preparar la temporada de escalada de primavera.

Pero un serac, un bloque de hielo glacial, sobre la ya traicionera cascada de hielo de Khumbu interrumpió su trabajo, lo que desató temores de retrasos para la temporada en el pico más alto del mundo.

Según Gautam, la ruta se ha abierto hasta el paso de montaña del Collado Sur a 7.906 metros (26.000 pies) a través de una carretera alternativa. “Esperamos una buena temporada”, dijo a la AFP Mingma Sherpa, de Seven Summit Treks, uno de los mayores organizadores de expediciones.

El alto número de escaladores genera temores de tráfico intenso y cuellos de botella en el camino hacia la cumbre si hay menos tiempo para alcanzarla debido a las condiciones climáticas desfavorables.

En 2019, una cola masiva en el Everest obligó a los equipos a esperar horas a temperaturas bajo cero, disminuyendo los niveles de oxígeno, lo cual puede provocar enfermedades y agotamiento.

Al menos cuatro de las 11 muertes de ese año se atribuyeron al hacinamiento. China ha cerrado la cumbre desde el lado norte del Tíbet esta temporada, lo que ha provocado un flujo adicional de escaladores en el sur.

El mayor número de escaladores que recibieron permisos esta temporada fueron de China (109), seguidos de Estados Unidos (76).

Nepal alberga ocho de los 10 picos más altos del mundo y los escaladores extranjeros que acuden en masa a sus montañas son una importante fuente de ingresos para el país. El gobierno ha recaudado un total de 7,1 millones de dólares por los permisos del Everest.

Nepal, ubicado en Asia, limita con dos países: China, al norte; e India, al sur, este y oeste. La cara norte del Everest se encuentra dentro del territorio administrado por China, específicamente en la región mundialmente conocida como el Tíbet, que sus habitantes reclaman como autónoma, pero China la considera como parte de su territorio.

Con información de AFP