Diosdado Cabello rompe el silencio sobre liberación de presos políticos en Venezuela, en medio de diálogos con la oposición

El ministro de Relaciones Interiores de Venezuela y secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, aseguró este lunes que la liberación de detenidos no forma parte de las conversaciones que el régimen mantiene con sectores de la oposición, en medio de los llamados de organizaciones de derechos humanos para que estos temas sean incluidos en la agenda de diálogo.

Durante la rueda de prensa semanal de la dirección del PSUV, el dirigente oficialista rechazó que las excarcelaciones estén siendo discutidas en las negociaciones políticas y afirmó que los asuntos abordados por las partes fueron definidos previamente, descartando las informaciones que habían surgido en la prensa venezolana e internacional.

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“El tema de las excarcelaciones nunca ha sido tema (…), eso no tiene nada que ver con ellos, eso no tiene nada que ver con las ONG, eso no tiene nada que ver con Foro Penal”, declaró Diosdado Cabello en alocución este martes 25 de agosto.

El ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello. Foto: AFP

Sus declaraciones llegan en un momento en que distintos sectores de la oposición y organizaciones defensoras de derechos humanos han insistido en la necesidad de avanzar en medidas relacionadas con presos políticos y personas detenidas en el contexto de la crisis política venezolana y la represión vivida durante años de la dictadura chavista de Nicolás Maduro contra opositores.

Cabello sostuvo que las conversaciones entre el Gobierno interino venezolano y la oposición democrática se mantienen dentro de los parámetros acordados y aseguró que no se incorporarán nuevas exigencias vinculadas con procesos judiciales o liberaciones de detenidos durante los años de represión del régimen.

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Asimismo, cuestionó a algunas organizaciones y dirigentes opositores que han planteado el tema, al considerar que buscan obtener beneficios políticos o económicos. “Como ellos facturan y cobran, unos cobran plata y otros quieren cobrar políticamente, pero eso no fue tema nunca”, afirmó el dirigente chavista.

Diosdado Cabello, Ministro del Interior y Justicia de Venezuela. Foto: Getty Images

El dirigente chavista también acusó a algunos voceros opositores de intentar proteger a personas que, según el Gobierno, estarían involucradas en actividades ilícitas. “Ahí cada quien defiende su parcela, sus amigos, es la verdad”, manifestó Cabello este martes.

Las declaraciones se producen mientras continúan los contactos entre el Gobierno encabezado por Delcy Rodríguez, sucesora de Nicolás Maduro, y distintos sectores políticos de la oposición.

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En las últimas semanas, ambas partes han destacado avances en áreas como la recuperación de activos venezolanos en el exterior, reformas institucionales y acuerdos para la reconstrucción del país tras los terremotos de junio, mientras que aún se esperan avances en materia electoral con miras a unas futuras elecciones democráticas en Venezuela.