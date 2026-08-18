“Andan chillando”: Diosdado Cabello estalla en plena rueda de prensa contra sectores de la oposición y habló sobre las negociaciones

El ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz y secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, lanzó una acusación a sectores de la oposición venezolana que no participan en el diálogo con las autoridades.

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Cabello señaló a dichos sectores de querer “implosionar” las negociaciones centradas en la transición democrática y aseguró que tienen como telón de fondo la reconstrucción del país tras los fuertes terremotos de junio.

En rueda de prensa, Cabello ha trasladado que la primera jornada de negociaciones ha concluido con “los resultados esperados” y ha denunciado que hay actores políticos que “andan chillando” tras quedar fuera de los encuentros.

#ATENCIÓN El ministro Diosdado Cabello informó que el primer encuentro de la mesa de diálogo concluyó con avances. Asimismo, detalló la instalación de varias mesas de trabajo para desarrollar propuestas.



Esta primera reunión hizo énfasis en dos temas fundamentales: la atención a… pic.twitter.com/9wqSxvyIP7 — Luisito 🇻🇪❤️ (@LuisitoPSUV4F) August 17, 2026

De todos modos, ha incidido en que seguirán en marcha los canales de negociación. “La propuesta pone énfasis en los temas fundamentales: el tema de la atención de los afectados por los terremotos y la recuperación de nuestro oro”, dijo, reiterando la voluntad de Caracas de negociar.

“Si alguien ha hecho llamado a diálogo, ha sido el Gobierno nacional, históricamente”, aseguró, tras repasar anteriores procesos de negociación política, procesos que acabaron encallando sin producir resultados concretos para superar la crisis política que arrastra Venezuela desde hace una década.

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Tras el primer ciclo de contactos, el Gobierno de Venezuela y el Parlamento opositor constituido en 2015 acordaron iniciar un “proceso” en favor de la “transformación” del sistema judicial del país, así como promover la recuperación de “activos de reserva internacional” depositados en el Banco de Inglaterra.

La delegación del Ejecutivo está liderada por el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, mientras que la de la Asamblea Nacional de 2015 la encabeza Dinorah Figuera, quien reemplazó a Juan Guaidó en la Presidencia del Parlamento opositor.

El ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, habla durante una conferencia de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en Caracas, el 17 de agosto de 2026. (Foto de Federico PARRA / AFP) Foto: AFP

Con relación al cronograma de ejecución de los acuerdos, Rodríguez y Figuera han firmado que comenzará este mes de agosto “con los anuncios oficiales y acciones concretas, bajo un mecanismo de trabajo continuo que asegure el cumplimiento estricto de cada compromiso”.

Una vez acabada la primera ronda de contactos, Figuera ha insistido en que el camino hacia la transición democrática debe ir acompañado de la liberación de presos políticos. “Urge claridad en relación con las cifras oficiales, en contraste con lo verificado por las organizaciones de derechos humanos que siguen el proceso”, aseveró.

“Estamos vigilantes y hacemos esfuerzos para que se den las liberaciones. Es una gran demanda nacional que salgan en libertad todos los presos políticos y que la misma sea plena”, aseguró en recientes mensajes en redes sociales.

La representante de la oposición venezolana, Dinorah Figuera, lee una declaración junto al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez (derecha), tras una reunión en Caracas el 12 de agosto de 2026. Foto: AFP

Por su lado, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el puesto desde que Nicolás Maduro fue detenido por Estados Unidos en una operación militar en enero, ha celebrado este “primer paso” en el proceso de diálogo, señalando que puede “contribuir a construir un camino para la mejor convivencia democrática” entre los distintos sectores políticos venezolanos.