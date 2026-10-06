Av. El Dorado y otros corredores están colapsados: así avanza la movilidad tras la granizada en Bogotá

Bogotá amaneció este martes 6 de octubre con múltiples novedades que han afectado la movilidad de la ciudad.

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Los hechos más recientes compartidos por la Alcaldía Mayor de Bogotá se presentan en la av. Dorado, en la que se observa un alto flujo vehicular entre el viaducto y el Monumento a Isabel la Católica y Cristóbal Colón.

Las imágenes publicadas por el distrito permiten observar una larga fila de vehículos que, debido a la alta aglomeración, no han podido llegar a sus destinos.

Para atender la situación, unidades se encuentran en el sector realizando gestión de tráfico para mejorar las condiciones de movilidad en inmediaciones al Aeropuerto El Dorado.

Se realizan maniobras de agilización de tráfico para descongestionar el corredor y optimizar las condiciones de movilidad en el sector.

Otras alteraciones también han afectado al tránsito de Bogotá. Debido al fuerte granizo que se vivió en la tarde del pasado lunes 5 de octubre, hay presencia de un encharcamiento en la av. Centenario con carrera 96D, en sentido oriente-occidente.

Las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía a transitar con precaución para evitar mayores inconvenientes.

¿Cuál es el pronóstico de lluvias para Bogotá este martes 6 de octubre?

Tras los hechos registrados el pasado 5 de octubre, en donde un fuerte granizado impactó varias zonas de Bogotá, afectando la movilidad y operaciones aéreas en el aeropuerto El Dorado, muchos ciudadanos se preguntan si se volverá a vivir momentos similares el día de hoy.

El Idiger compartió cuál es el pronóstico para este martes 6 de octubre, indicando que en horas de la mañana se estima que el cielo estará entre mayor y parcialmente nublado, con predominio de tiempo seco.

La entidad no descarta la presencia de lluvias en la zona oriental de la ciudad al final de la mañana.

Sin embargo, en horas de la tarde se pronostica un cielo mayormente nublado con lluvias de moderadas a fuertes en varios sectores de Bogotá. Las más persistentes estarán ubicadas en las localidades de Fontibón, Kennedy, Puente Aranda, Bosa, Teusaquillo, Barrios Unidos y Suba.

Idiger tampoco descarta una actividad eléctrica atmosférica.

En horas de la noche, el cielo estaría parcialmente nublado con predominio de tiempo seco.

Las recomendaciones para los ciudadanos son revisar que los canales, sifones y bajantes de sus hogares se encuentren limpios y libres de basura. De este modo, se evitan obstrucciones y filtraciones de agua.