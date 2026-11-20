El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) comenzaría a tener varios cambios a partir del 1 de diciembre de 2026.

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La nueva medida quedó establecida por medio de la Circular 000016 de 2026, expedida por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), la cual establece las nuevas condiciones para la presentación y validación de documentos relacionados con los servicios de salud reconocidos a víctimas de accidentes de tránsito.

Según explicó el senador Gersson ‘Biter’ Vargas, aquellos ciudadanos que tengan pendiente una reclamación ante el SOAT por una indemnización, incapacidad permanente o por muerte podrán beneficiarse de los ajustes que se encargarían de agilizar estos procedimientos.

“Si tienes pendiente una reclamación ante el Soat por indemnización por incapacidad permanente o muerte, a partir del primero de diciembre se agiliza el trámite”, comentó.

Los cambios para este seguro están dirigidos especialmente a las reclamaciones asociadas con pólizas SOAT de rango diferencial por riesgo, una modalidad que contempla tarifas especiales para ciertas categorías de vehículo, entre ellas motocicletas.

Cambios en el SOAT a partir de diciembre

La Circular 000016 de 2026 informa que uno de los cambios principales en el trámite es que los prestadores de servicios de salud ya no deberán presentar un certificado adicional para comprobar que la aseguradora reconoce los recursos de la atención de víctimas de accidentes de tránsito.

Esta información ahora estará incorporada en el formulario denominado FUCTAS (Formulario Único de Certificado de Tope de la Aseguradora SOAT en Colombia), encargado de reportar a las aseguradoras del país los servicios de salud reconocidos en los siniestros.

Soat en Colombia. Foto: Getty images

Con la nueva circular, el formulario pasará de tener 14 a 15 campos, debido a la incorporación de una casilla obligatoria en donde las aseguradoras tendrán que certificar el reconocimiento de 263,13 unidades de valor tributario (UVT) en aquellas situaciones cuando el vehículo involucrado en el accidente cuenta con una póliza SOAT que fue adquirida por medio de la modalidad de rango diferencial por riesgo.

Otro aspecto clave del trámite es que el FUCTAS tendrá que contar con la firma digital del representante legal de la compañía de seguros vinculada al usuario. Una vez haya sido diligenciado y firmado, el formulario servirá como certificado del reconocimiento de los servicios de salud.

Las aseguradoras tendrán que entregar el formulario FUCTAS a la ADRES dentro de los 10 días siguientes al reconocimiento de las 263,13 UVT. No obstante, si se encuentran datos inconsistentes, la reclamación no se podrá radicar hasta que se corrijan los datos.