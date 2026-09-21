Fiscal chileno señaló a Diosdado Cabello por crimen de exmilitar venezolano

El fiscal chileno Héctor Barros aseguró que los antecedentes recopilados durante la investigación apuntan a Diosdado Cabello como quien habría encargado al Tren de Aragua el secuestro y asesinato de Ojeda, ocurrido en Santiago de Chile en febrero de 2024.

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En una entrevista con Noticias Caracol, Barros sostuvo que la investigación permitió establecer que el crimen habría sido un “acto concertado” y ejecutado por integrantes de la organización criminal transnacional. Según el persecutor, los elementos reunidos conducen hasta Cabello, a quien señaló como responsable de negociar con los niveles superiores del Tren de Aragua.

La Fiscalía chilena sostiene que el objetivo no habría sido obtener un rescate económico, sino ejecutar una operación contra el exteniente venezolano, quien se encontraba refugiado en Chile tras abandonar Venezuela.

Ojeda había sido secuestrado durante la madrugada del 21 de febrero de 2024 por sujetos que ingresaron a su vivienda haciéndose pasar por policías. Su cuerpo fue encontrado diez días después, enterrado bajo una estructura de cemento en la comuna de Maipú.

El Ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello (C), camina antes de la llegada de inmigrantes venezolanos deportados de Estados Unidos al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía, Venezuela, el 10 de febrero de 2025. Foto: AFP

Barros explicó que, de acuerdo con los antecedentes de la investigación, Cabello habría acordado el pago de una suma de dinero a integrantes del Tren de Aragua. Sin embargo, el fiscal aclaró que todavía existen aspectos sobre los que no tienen certeza, entre ellos el monto exacto entregado y la manera en que se habría concretado el pago.

La investigación también establece que, después del homicidio, algunos de los participantes habrían recibido instrucciones para abandonar Chile debido a la repercusión que adquirió el caso.

La Fiscalía ha identificado a integrantes de la célula conocida como Los Piratas, vinculada al Tren de Aragua, como parte de la estructura relacionada con el crimen.

El caso ya llegó a los tribunales chilenos. En septiembre comenzó el primer juicio contra uno de los acusados directamente relacionado con la operación.

La Fiscalía solicitó una pena de 20 años de prisión para Maickel David Villegas Rodríguez, señalado de participar en el secuestro y de registrar imágenes que posteriormente habrían sido enviadas a miembros superiores de la organización criminal.

Diosdado Cabello, ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela. Foto: Venezuelan News

Barros también señaló que la investigación continúa abierta y que las autoridades buscan determinar si otras personas tuvieron responsabilidad política en el asesinato.

De acuerdo con el fiscal, una eventual comparecencia de Cabello ante la justicia chilena enfrenta obstáculos legales, debido a las disposiciones constitucionales venezolanas sobre la extradición de ciudadanos.

Las acusaciones contra Cabello corresponden a la línea investigativa expuesta por la Fiscalía chilena y no equivalen por sí mismas a una condena judicial.

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Mientras avanzan los procesos contra los presuntos ejecutores, las autoridades chilenas mantienen abierta la investigación para establecer toda la cadena de responsabilidades detrás del asesinato de Ojeda.