Exfiscal venezolano advierte sobre expansión del Tren de Aragua en Colombia

Las autoridades anunciaron un duro golpe al Tren de Aragua en Bogotá, Barranquilla y Tunja. Diecisiete señalados integrantes de esta peligrosa organización del crimen transnacional fueron detenidos. Les incautaron 20 kilos de droga, fentanilo, dos armas de fuego y les incautaron 18 teléfonos celulares, claves para desenmarañar sus redes de comunicación.

Pero este golpe, uno más de los propinados en Chile, Perú y hasta la misma Venezuela, está lejos de significar el fin de esa estructura ilegal, en consideración de Rolnar Sanabria.

Él es un exfiscal venezolano que durante 15 años ha estudiado cada movimiento de esa organización delincuencial.

Eso le autoriza a hablar de esa estructura con detalles que pocos conocen. “Debemos entender que la presencia del Tren de Aragua en Colombia empezó en 2017 y 2018 cuando tomaron control de las trochas fronterizas en Norte de Santander y Táchira, comenzaron a cobrarles tarifas a migrantes que huían de Venezuela”, dijo Sanabria.

“Así comenzó a consumarse el delito de trata de personas, poco a poco comenzó a expandirse a otros departamentos y logró tener un portafolio de delitos que van desde sicariatos, microtráfico, trata de personas y control territorial”, explicó.

Su poder ha escalado de tal manera que se les atribuye una masacre de cuatro personas en la localidad de Chapinero, en 2022, y el atroz crimen del profesor Kevin Santiago Ángel Garzón el 22 de mayo.

Kevin Santiago Ángel Garzón, profesor hayado muerto en el sur de Bogotá. Foto: API

A él lo asesinaron solamente porque buscaba, a través de su labor, alejar a jóvenes de la localidad de Bosa, en el sur de Bogotá, de las garras de esos delincuentes.

Aún más preocupante, según Sanabria, es que esa organización no se quedará enquistada solamente en los barrios más populares de Bogotá, donde extorsiona, trafica con droga, controla la prostitución y asesina.

“Podemos ver que con cierta autonomía se desplaza hacia la Costa Caribe, hacia una ruta de salida de cocaína”, señaló.

Ese no es un dato menor. El 24 de febrero, fue capturado en una zona exclusiva de Santa Marta, la tercera ciudad más importante del Caribe colombiano, donde funciona una de las sociedades portuarias más importantes de la región, alias Cucaracho.

Esta persona cayó en medio de una operación de la Policía colombiana, la Fiscalía, comandos jungla y hasta la DEA que buscaba golpear el músculo financiero de la mano derecha de Niño Guerrero.

Niño Guerrero: los detalles desconocidos del capo del Tren de Aragua, que fue abatido por EE. UU.

En su contra pesaba una notificación roja de Interpol, pues estaba señalado de coordinar rutas de envío de cocaína desde Colombia y Venezuela hacia Centroamérica, Estados Unidos y Europa.

Y el jueves, el presidente, Abelardo De La Espriella, anunció la caída de Richard José Espinal Quintero, alias El Coti, cuarto cabecilla de la organización que servía de enlace del narcotráfico en la Costa Caribe y el Eje Cafetero, quien estaba incluido en la lista OFAC de Estados Unidos. “Este bandido mantenía alianzas criminales para el tráfico de cocaína y material bélico y era prófugo desde 2023 con Notificación Roja de INTERPOL”, dijo.

Aunque las autoridades no rastrean solamente esa gama de delitos. También tienen en la mira los movimientos del Tren de Aragua para atacar el sistema financiero.

De hecho, Sanabria recordó que esta semana cayó en Venezuela alias el Ingeniero.

“Era uno de los diez hombres más buscados por el FBI, un cibercriminal que estuvo conspirando para sacar dinero de cajeros automáticos en Estados Unidos a través de malware”, explicó.

Capturan a alias el Ingeniero, miembro del Tren de Aragua y uno de los 10 más buscados por el FBI

A pesar de su detención, el exfiscal llamó la atención sobre la inminente aparición de otro integrante de esa organización delincuencial para ocupar su posición.

“Se le llama efecto hidra. Tras la captura de uno de sus cabecillas, en vez de desaparecer, la organización delincuencial pone otro delincuente a manejar el negocio que le corresponde, sea sicariato, tráfico de drogas, extorsión o ataques al sistema financiero”, señaló.

Este poderío llevó a De La Espriella a sentenciarles en sus redes sociales. “El Tren de Aragua no va a convertir a Colombia en plataforma para su expansión criminal. Vamos por sus cabecillas, sus armas, sus rutas, sus finanzas y sus alianzas. Aquí no tendrán santuario”, expresó.

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Según Sanabria, esa organización llegó a tomar posiciones en más de 46 estados en Estados Unidos donde ha cuantificado más de 300 detenciones. “De ahí que lo más importante sea golpear a sus operadores financieros, que están blanqueado capitales en fincas, bares, hoteles”, añadió.