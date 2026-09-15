Capturan a alias el Ingeniero, miembro del Tren de Aragua y uno de los 10 más buscados por el FBI

Las autoridades estadounidenses confirmaron la captura de Aníbal Alexander Canelón Aguirre, alias el Ingeniero o Prometeo, un ciudadano venezolano señalado de estar vinculado a la organización criminal transnacional Tren de Aragua y que figuraba en la lista de los 10 prófugos más buscados por el FBI.

La información fue revelada por el director del FBI, Kash Patel, durante una comparecencia ante el Comité Judicial del Senado de Estados Unidos. Según las autoridades, Canelón Aguirre era buscado por su presunto papel como líder de una red internacional dedicada al fraude financiero, el lavado de dinero y ataques cibernéticos contra instituciones bancarias.

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De acuerdo con documentos del FBI, alias el Ingeniero estaba acusado de encabezar una operación criminal que enviaba grupos a Estados Unidos para ejecutar esquemas de jackpotting contra cajeros automáticos, una modalidad en la que se instala software malicioso para retirar dinero de manera ilegal. Posteriormente, los recursos obtenidos eran movidos a través de una compleja estructura de lavado de activos.

El director del FBI, Kash Patel, confirmó la detención. Foto: Getty Images

Las autoridades estadounidenses sostienen que estas actividades habrían servido para financiar operaciones del Tren de Aragua, la temida organización nacida en Venezuela y que en los últimos años ha expandido su presencia a distintos países de América. Washington la incluyó dentro de la lista de organizaciones terroristas extranjeras, como parte de su estrategia contra redes criminales transnacionales el año pasado.

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El FBI ofrecía una recompensa de hasta un millón de dólares por información que condujera directamente a la captura de Canelón Aguirre. En la ficha difundida por la agencia federal, se advertía que el sospechoso mantenía vínculos en Venezuela y México y era considerado una pieza clave dentro de la estructura investigada.

El hombre estaba en la lista de los más buscados por el FBI. Foto: Los Angeles Times via Getty Imag

Aunque las autoridades no han divulgado detalles completos sobre el operativo, medios regionales reportaron que la captura se produjo en Venezuela durante el fin de semana. Tras el arresto, se espera que avance el proceso judicial en su contra por delitos que incluyen conspiración para fraude bancario, lavado de dinero, ataques contra sistemas informáticos protegidos y apoyo material a organizaciones consideradas terroristas por Estados Unidos.

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La detención se produce en medio de una ofensiva más amplia de Estados Unidos y varios países de la región contra el Tren de Aragua. En las últimas semanas, autoridades colombianas y estadounidenses han reportado la captura de varios presuntos cabecillas y operadores de la organización, señalada de participar en narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas, extorsiones y homicidios en distintos países del continente.