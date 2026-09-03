Dos cabecillas del Tren de Aragua, buscados por la DEA, fueron capturados en Manizales

Richard José Espinal Quintero, alias Coty, y Henderson Adrián Villarroel Luque son señalados de ser cabecillas de la banda de asesinos que se conoce como Tren de Aragua. La Fiscalía tenía en su contra una notificación roja de Interpol. Los dos eran buscados por la DEA.

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Espinal Quintero y Villarroel estaban en la ciudad de Manizales, convencidos de que su participación en el tráfico internacional de estupefacientes pasaba desapercibida para las autoridades, pero su historia criminal se estaba redactando en los Estados Unidos.

“Alias Coty, quien estaba en la lista OFAC de EE. UU., sería el articulador principal del componente de narcotráfico y tendría a su cargo la coordinación de los envíos de clorhidrato de cocaína desde Colombia, Venezuela y otros países de Latinoamérica con destino a Estados Unidos, Centroamérica y Europa”, señaló la Fiscalía.

Cabecillas del Tren de Aragua. Foto: Policía

Los dos supuestos cabecillas del Tren de Aragua tenían en su contra un expediente y órdenes de captura con fines de extradición que se hicieron efectivas en las últimas horas por cuenta de la Fiscalía y mientras se paseaban por Manizales.

“El procedimiento se realizó en atención a notificaciones rojas de Interpol elevadas en contra de los dos ciudadanos venezolanos, quienes son requeridos por la justicia de su país por cargos relacionados con terrorismo, financiamiento al terrorismo, tráfico de armas y municiones, extorsión agravada, legitimación de capitales y asociación para delinquir”, revelan los detalles de la Fiscalía.

Los capturados eran buscados por la DEA Foto: LightRocket via Getty Images

Señalaron los investigadores que los dos capturados estarían a cargo de una estructura armada y de actividades asociadas a la obtención y tráfico de armamento para la organización ilegal. Los capturados quedarán a disposición de la Fiscalía General de la Nación, mientras se surten los trámites administrativos y diplomáticos para su extradición a territorio venezolano.