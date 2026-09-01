“Lo asesinaron por alejar jóvenes de la criminalidad”: la Fiscalía confirmó la captura de integrantes del Tren de Aragua por crimen de un profesor

La investigación por la muerte de Kevin Santiago Ángel, un profesor de la localidad de Kennedy en el sur de Bogotá, llevó a la captura de ocho presuntos integrantes del Tren de Aragua que habían huido de la capital del país y se escondieron en la frontera con Venezuela.

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La Fiscalía confirmó que una de las hipótesis que advierte los móviles del crimen estaría orientada a la actividad social que desarrollaba el profesor en esa zona de la ciudad, principalmente, la de alejar a los jóvenes de la delincuencia y el consumo de estupefacientes.

“El trabajo comunitario que Kevin Santiago Ángel desarrollaba con jóvenes de la localidad de Kennedy para alejarlos de la criminalidad y del tráfico de estupefacientes habría sido el motivo por el que fue asesinado, entre el 20 y 21 de mayo en el suroccidente de Bogotá. La Fiscalía General de la Nación avanzó en la investigación e identificó a ocho presuntos integrantes del Tren de Aragua que estarían relacionados con el crimen”, advirtió el ente acusador.

La investigación permitió establecer la presunta responsabilidad que tendrían los capturados: ocho hombres integrantes de esta organización criminal que tenían la clara intención de dejar el crimen en la impunidad

“Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional y el Gaula Militar del Ejército Nacional, materializaron siete capturas en Bogotá y en Pamplona (Norte de Santander). Una octava persona fue notificada de la orden judicial en la cárcel de La Dorada (Caldas)”, dijo la Fiscalía.

Para asesinar al profesor Ángel, según la hipótesis investigativa, los integrantes de la estructura lo habrían engañado para acudir hasta el lugar donde posteriormente fue atacado hasta causarle la muerte.

“Entre los detenidos se encuentra un hombre conocido como Osmer, quien sería uno de los cabecillas del grupo delincuencial y articulador del cobro de extorsiones y otras conductas delictivas en el suroccidente de Bogotá”, advirtió el informe de la Fiscalía tras la captura de los señalados.

A los ocho capturados se les imputaron cargos. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

Los ocho capturados serán presentados ante un juez de control de garantías. La Fiscalía les imputará los delitos de concierto para delinquir y homicidio agravado, a la espera de que dicten una medida de aseguramiento que los envíe a la cárcel.