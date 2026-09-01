Air-e Intervenida, que está estrenando interventor, anunció una serie de trabajos de mantenimiento e instalación de infraestructura que obligarán a suspender temporalmente el servicio de energía en diferentes puntos del departamento.

Los trabajos comenzarán desde primera hora y en algunos sectores se extenderán hasta la tarde.

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Eso significa que durante prácticamente toda la jornada habrá sectores que deberán arreglárselas sin suministro eléctrico.

Este miércoles 2 de septiembre habrá que mirar el reloj antes de conectar cualquier electrodoméstico en varios sectores del Atlántico.

La intervención principal se realizará en la subestación Sabanalarga, desde donde se alimentan eléctricamente varias poblaciones del sur del Atlántico. Según la empresa, “los trabajos de mantenimiento preventivo se desarrollarán entre las 8:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde”.

Los municipios afectados por esta suspensión serán Candelaria, Santa Lucía, Manatí, Suan y Campo de la Cruz.

También estarán incluidos los sectores de Bohórquez, Carreto y Algodonal, además de la vía Manatí-Sabanalarga entre los kilómetros 3 y 10, la vía Manatí-Carreto, Santa Lucía-vía a Santa Rosa y el sector de Compuertas, específicamente el área del Albergue de la Gobernación.

Cortes programados en el sur del Atlántico Foto: Cuenta de X Air-e Intervenida / API

La situación no termina allí

En Sabanalarga, Air-e también adelantará trabajos para instalar postes. Estas labores se realizarán entre las 8:10 de la mañana y las 4:00 de la tarde, específicamente en la calle 12A con carrera 27, en el barrio El Pradito, y en el sector de la calle 26 con carrera 5B.

Por eso, quienes tengan actividades laborales, comerciales o domésticas que dependan de la electricidad tendrán que tener en cuenta los horarios antes de que llegue el momento de quedarse sin servicio.

En Barranquilla también habrá intervención.

La capital del departamento también tendrá suspensión en el servicio. En el barrio Bellavista, exactamente en la carrera 62 con calle 70, se harán trabajos de adecuación de redes eléctricas entre las 7:05 de la mañana y las 4:55 de la tarde.

En este caso, la ventana de intervención también ocupará buena parte de la jornada, por lo que residentes y establecimientos del sector deberán tener presente la suspensión programada.

La empresa aclaró que se trata de “trabajos programados de mantenimiento y adecuación de infraestructura”, por lo que los cortes no corresponden a una falla inesperada del sistema.

Además de anunciar las intervenciones, Air-e hizo un llamado a los usuarios para utilizar la energía de manera racional y eficiente, especialmente ante las condiciones asociadas al fenómeno de El Niño.

Así que este miércoles habrá que estar atentos. No se trata de un apagón que tomó por sorpresa a la empresa: el interruptor ya tiene hora de apagarse y también de volver a encenderse. Para algunos usuarios del Atlántico, eso significará organizar buena parte de su jornada alrededor de varias horas sin electricidad.