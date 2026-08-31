Barranquilla suspende clases presenciales este 1 de septiembre por posibles cortes de agua: así estudiarán los alumnos

La Alcaldía de Barranquilla anunció la suspensión de las clases presenciales en todos los colegios oficiales del Distrito durante este martes, 1 de septiembre, debido a las posibles afectaciones en el servicio de agua que se podrían presentar en diferentes puntos de la ciudad.

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La decisión fue adoptada de manera preventiva ante los trabajos programados para la jornada, los cuales podrían provocar interrupciones en el suministro y dificultar el normal funcionamiento de las instituciones educativas.

Sin embargo, esto no significa que se suspendan por completo las actividades académicas. Los estudiantes tendrán jornada asincrónica, siguiendo las instrucciones y mecanismos que determine cada colegio para continuar con sus compromisos desde casa.

¿Por qué se suspendieron las clases presenciales?

Según explicó la administración distrital, la medida busca evitar dificultades durante la jornada escolar en caso de que las instituciones resulten afectadas por la falta de agua y, al mismo tiempo, garantizar condiciones adecuadas para estudiantes, profesores, directivos y demás trabajadores.

De esta manera, los alumnos de los colegios distritales no deberán asistir presencialmente este martes, pero tendrán que permanecer atentos a las indicaciones que reciban de sus respectivas instituciones sobre las actividades que deberán desarrollar.

La Secretaría de Educación también pidió a padres de familia, estudiantes y docentes consultar los canales de comunicación de cada colegio, pues serán las instituciones las encargadas de establecer cómo se desarrollará la jornada académica asincrónica.

La medida también implica que cada institución distrital tendrá autonomía para definir la forma en que hará llegar las actividades a sus estudiantes durante la jornada. Por ello, los mecanismos pueden variar entre colegios.

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Por el momento, la suspensión anunciada corresponde únicamente al martes 1 de septiembre y responde a las posibles afectaciones derivadas de los trabajos previstos en el sistema de suministro de agua de Barranquilla.